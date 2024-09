Vomit Forth: veröffentlichen neue Single „Negative Penance“

Die Death-Metal-Band Vomit Forth stellt den haarsträubenden Track Negative Penance mit einem erschreckenden Video vor. Es ist die dritte Singleauskopplung aus ihrem kommenden Album Terrified Of God, das am 11. Oktober über Century Media Records erscheinen wird. Im tiefen Winter des Jahres 2024 zog sich die Band in eine Hütte in den Wäldern von New Jersey zurück, wo Randy Leboeuf das Album aufnahm, abmischte, masterte und produzierte. Der einmonatige Aufnahmeprozess führte zu zwölf panischen Tracks, bei denen jedes Riff, jedes Drum-Fill und jeder Text einen Fußabdruck hinterlässt.

Seht euch das Musikvideo von Negative Penance hier an:

Negative Penance ist einer der brutalsten Momente auf Terrified Of God, geprägt von rasenden Gitarren und intensivem Schlagzeugspiel. Sänger Kane Gelaznik stellt seine Fähigkeit unter Beweis, mühelos zwischen kehligem Gesang, krächzendem Kreischen und einer direkteren Stimme zu wechseln. Das Video zum Song kommt mit einer Warnung zur Diskretion des Zuschauers daher, da es Videoaufnahmen eines bizarren rituellen Mordes zeigt.

