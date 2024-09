Thundermother: kündigen „Dirty & Divine“ Studioalbum an

Zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres letzten Longplayers Black & Gold hat das schwedische Quartett Thundermother die ersten Details zu seinem kommenden, brandneuen Studioalbum mit dem Titel Dirty & Divine bekannt gegeben, das am 7. Februar 2025 bei AFM Records erscheinen soll! Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://thundermother.bfan.link/dirty-divine

Dirty & Divine, nur so strotzend vor lautem, stolzem und groovigem Hardrock, markiert den Beginn einer neuen Ära für Thundermother und ist gleichzeitig das Debüt zweier neuer Mitglieder: Frontfrau Linnea Vikström Egg und Schlagzeugerin Joan Massing. Dirty & Divine heißt außerdem Bassist Majsan Lindberg wieder in ihren Reihen willkommen. Stärker, mutiger und dynamischer als je zuvor kehren die Schwedinnen als neu motivierte Kraft zurück!

Nach den bereits veröffentlichten Single-Auskopplungen Speaking Of The Devil und I Left My License In The Future, veröffentlichen die Rocker Ladies nun ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single, dem hymnischen Album Opener So Close!

Gitarristin und Gründungsmitglied Filippa Nässil verrät: „So Close wäre beinahe nicht auf das Album gekommen, aber als wir es live im Studio aufnahmen, nachdem alle anderen Songs fertig waren, wurde es so gut, dass es die Ziellinie überquerte. Es scheint, als wären wir über einen Hit gestolpert.“

Thundermother haben sich schon immer dem Sound des echten, organischen Rock’n’Rolls verschrieben. Im Laufe von 15 Jahren und fünf erfolgreichen Studioalben, haben sie sich als eine der temperamentvollsten und vitalsten Hardrock-Bands etabliert, deren unermüdlicher Geist und die kollektive Ausstrahlung alles untermauern, was sie tun. Diese Frauen sind eingefleischte Rock’n’Roll-Fans, und Dirty & Divine führt dieses Ethos zu seiner logischen Schlussfolgerung. Das sechste Thundermother-Album knistert und sprudelt vor rauer Authentizität und unaufhaltsamer Leidenschaft. Für Filippa und Linnea war ihre neu geschmiedete Partnerschaft ein eindeutiger Erfolg:

„Wir haben lange daran gearbeitet, vielleicht anderthalb Jahre“, sagt Filippa, die während des Aufnahmeprozesses von Dirty & Divine schwanger war und jetzt auch eine echte Thundermother ist. „Sobald Linnea in die Band kam, begannen wir, uns gegenseitig Demos zu schicken, und wir schrieben jede Menge, was großartig war, denn sie ist eine fantastische Songwriterin! Ich schickte ihr die Musik und sie schickte mir diese fantastischen Texte und Melodien. Es hat Spaß gemacht, mit jemandem zu arbeiten, der so gut ist! Beim letzten Album hatten wir externe Songwriter, weil wir in der Band keine Energie hatten, aber jetzt kann ich Linnea einfach Musik schicken und mich dann einfach zurücklehnen, wenn sie Texte und Melodien schickt, die den Song einfach umhauen.“

Dirty & Divine ist das perfekte, kämpferische Exempel für die neuen Thundermother. Wie die ersten Single-Veröffentlichungen bereits beweisen, wird sich jedes dieser zehn Song-Juwelen des Albums als Hymne entpuppen. Die Entscheidung, das neue Material live im Studio aufzunehmen, hat ihre eigenen Früchte getragen. Dirty & Divine ist der Sound einer umwerfenden Rock’n’Roll-Band, die es ernst meint und jede wilde Sekunde genießt!

„Man hat immer noch das gleiche Thundermother-Feeling, mit meinem Gitarrenspiel und all dem“, sagt Filippa. „Es hat immer noch einen 70er-Jahre-Vibe, aber die Melodien sind eingängiger und der Gesang ist offensichtlich anders. Wir stehen nie still. Ich denke, das ist das beste Album, das wir bisher gemacht haben, und ich bin sehr wählerisch! [lacht] Wir haben es in Kopenhagen aufgenommen, wieder mit Soren Andersen als Produzent, und wir haben acht Songs in vier Tagen aufgenommen. Das war also die schnellste Aufnahme, die wir je gemacht haben, und das beste Ergebnis!“

Dirty & Divine ist nicht nur eine triumphale Rückkehr, sondern ein kompletter Rock’n’Roll-Reset. Es ist das berauschende Meisterwerk, das sich Thundermother schon lange gewünscht haben. Ein adrenalingetränkter Gruß an die Magie großer Riffs und messerscharfer Melodien. Begleitet wird die Album-Veröffentlichung von einer ausgedehnten Europatournee, die Anfang 2025 in Hamburg startet (alle Termine finden ihr weiter unten!). Bereit zu rocken? Darauf könnt ihr wetten!

Dirty & Divine Tracklist:

1. So Close

2. Can’t Put Out The Fire

3. Speaking Of The Devil

4. Feeling Alright

5. Take The Power

6. I Left My License In The Future

7. Dead Or Alive

8. Can You Feel It

9. Bright Eyes

10. American Adrenaline

Thundermother live:

07.02.2025 DE Hamburg, Große Freiheit 36

08.02.2025 DE Cologne, Essigfabrik

09.02.2025 BE Sint-Niklaas, Antwerp the Casino

11.02.2025 UK London, The Garage

12.02.2025 UK Manchester, Rebellion

14.02.2025 FR Paris, Petit Bain

15.02.2025 FR Lyon, Le Marché Gare

16.02.2025 IT Milano, Santeria Toscana 31

18.02.2025 DE Saarbrücken, Garage

19.02.2025 DE Stuttgart, Im Wizemann

21.02.2025 AT Dornbirn, Conrad Sohm

22.02.2025 DE Memmingen, Kaminwerk, Kulturzentrum Memmingen e.V.

23.02.2025 DE Nürnberg, Hirsch

21.03.2025 DE Leipzig, Hellraiser

22.03.2025 DE Berlin, Festsaal Kreuzberg

23.03.2025 PL Warszawa, NIEBO

25.03.2025 CZ Prague, Storm Club

26.03.2025 HU Budapest, Barba Negra Blue Stage

28.03.2025 AT Wien, Szene Wien

29.03.2025 DE München, Backstage

30.03.2025 CH Pratteln, Z7 Konzertfabrik

01.04.2025 DE Aschaffenburg, Colos-Saal

02.04.2025 DE Bochum, Zeche

04.04.2025 DE Obertraubling, Airport-Eventhall

05.04.2025 DE Hannover, Capitol

06.04.2025 NL Utrecht, Tivoli Vredenburg – Pandora

Thundermother sind:

Linnea Vikström Egg – Vocals

Filippa Nässil – Gitarre

Majsan Lindberg – Bass

Joan Massing – Drums

Weitere News & Infos unter:

www.thundermother.com

www.facebook.com/thundermother

www.instagram.com/thundermother