Servant: veröffentlichen das Video zu „The Ultimate Occult Worship“

Am 26. November erscheint das mit Spannung erwartete Album Blessed By The Light Of A Thousand Stars der deutschen Black Metaller von Servant über MDD/Black Sunset! Das unglaublich ausgereifte Debüt enthält bei einer Spielzeit von knapp 45 Minuten neun Songs feinsten Black Metal der nordischen Schule, auf welcher sämtliche Register des Genres von roh, über melodisch bis zu symphonischen Klängen gezogen werden. Aufgenommen und produziert wurde das opulente Werk von Mastermind Farago selbst, während der Sound beim Mastering im Göttinger Katzbach Studio von Dennis Poschatta den letzten Schliff bekam.

Als erster Vorgeschmack erschien jetzt mit The Ultimate Occult Worship eine erste Auskopplung und damit zugleich ein erster Videoclip des Quartetts auf dem MDD YouTube-Channel! Das Album kann bereits jetzt auf diversen Plattformen vorbestellt werden, so z.B. als Limitiertes Boxset im Nuclear Blast Mailorder.

Tracklist:

1. Negate The I

2. Death Meditation

3. The Ultimate Occult Worship

4. Foreshadowing Rite

5. Hymn To The Latest Days

6. Incantation Of The Old Ones

7. Destruction And Recreation

8. Ecclesia Obscuri

9. Blessed By The Light Of A Thousand Stars

Album & Merch bei MDD Store: http://mdd-records.de/servant

Album-Vorbestellung bei Amazon: https://amzn.to/3vq0wLU

Servant online:

