Fateful Finality: haben ihre neue Single „Intoxication“ veröffentlicht

Wo Fateful Finality hinlangen, machen sie kurzen Prozess. Skull-Splitting-Thrash-Metal schmettert aus den Boxen, die Mähnen fliegen im Schleudergang, vor der Bühne kocht der Pit erbarmungslos und reißt jeden mit, der ihm zu nahe kommt.

Dass die Band besonders live bei den Fans offene Türen einrennt, stellen Fateful Finality immer wieder auf zahlreichen deutschen und europäischen Bühnen unter Beweis. Dazu zählen auch Shows auf Festivals wie das Wacken Open Air, das Rockharz und das Dong Open Air.

Doch nicht nur live machen die Stuttgarter eine gute Figur. Bereits mit dem zweiten Album der Schwaben, Battery (SPV/Steamhammer), heimsten sie Lob in der Fachpresse ein und wurden in einem Atemzug mit den Göteborger Urgesteinen The Haunted genannt. Nach den, von Kritikern durchweg gelobten Alben Mankind (Fastball/Soul Food) von 2017 und Executor (Fastball/Soul Food) von 2019, steht nun das 5. Studioalbum in den Startlöchern, welches im Sommer 2022 veröffentlicht werden soll. Vorab wird zur Einstimmung auf das 5. Album im Dezember 2021 eine 7“ Vinyl EP mit 4 Songs veröffentlicht.

Fateful Finality verstehen ihr Handwerk als Metal-Formation und packen heftige Riffs, satte Grooves und eine gehörige Portion Speed auf die Bretter. Vor diesem Stuttgarter Bay Area Thrash findet man nirgendwo Deckung.