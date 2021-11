Cirith Ungol: kündigen „Frost And Fire“ Reissue auf Vinyl, CD und digital für den 17.12. 2021 an

Ursprünglich an Halloween 1981 veröffentlicht, feiern Cirith Ungol den 40. Geburtstag ihres Meilensteins Frost And Fire mit einzigartigen Neuauflagen in verschiedenen Konfigurationen. Erscheinen werden diese am 17. Dezember 2021, vorbestellbar sind sie ab sofort unter: metalblade.com/cirithungol

1981 veröffentlichten Cirith Ungol, ein bis dahin wenig bekanntes, visionäres Quartett aus Ventura, CA, ihr Debütalbum Frost And Fire über ihr eigenes Label Liquid Flames Records. In diesem unscheinbaren Moment änderte sich der Lauf der Heavy-Metal-Geschichte für immer. Vierzig Jahre später sind Legionen von Fans auf der ganzen Welt von diesen Meistern der dunklen Künste hingerissen, und jetzt laden Cirith Ungol die Fans ein, die schwarze Maschine zu reiten und einen Blick zurück auf das epische Album Frost And Fire zu werfen.

Frost And Fire wird in einer Reihe von Formaten erhältlich sein – 2 CD-Digibook mit 20-seitigem Booklet, auf sämtlichen digitalen Plattformen und als 2 LP mit 8-seitigem Vinyl-Booklet. Alle diese Editionen enthalten sowohl den 40-jährigen Jubiläums-Remix des Albums als auch das von den analogen Originalbändern remasterte Album. Die US-Vinylvarianten werden in zwei Farben erhältlich sein- leaf green marbled und Midnight blue marbled. Die europäischen Versionen gibt es in fünf Varianten: 180g black, camouflage green marbled, light grey marbled, golden yellow marbled, silver.

Aus den Privatarchiven von Cirith Ungol wird auch ein spezielles, limitiertes und gebundenes 50-seitiges Buch erhältlich sein – vollgepackt mit seltenen Fotos, Flyern und Erinnerungsstücken sowie ausführlichen Linernotes und Essays der Band. Dieses Artbook wird zusammen mit 4 CDs und 2 LPs (mit dem gesamten Material der regulären Editionen) sowie 2 zusätzlichen CDs mit 14 Demos der Albumtracks und Bonusmaterial – Interviews, Radioaufnahmen, Anrufbeantworterbänder, Telefonanrufen – erscheinen.

Frost And Fire Tracklist:

CD 1 – 40th Anniversary Remix

01. Frost And Fire

02. I’m Alive

03. A Little Fire

04. What Does It Take (Goldmine Mix)

05. Edge Of A Knife

06. Better Off Dead (Goldmine Mix)

07. Maybe That’s Why

CD 2 – 2021 Remaster From Original Tapes

01. Frost And Fire

02. I’m Alive

03. A Little Fire

04. What Does It Take

05. Edge Of A Knife

06. Better Off Dead

07. Maybe That’s Why

CD 3 – Frost and Fire Demos

01. I’m Alive (Demo – April 23, 1977)

02. A Little Fire (Take 2 – April 23, 1977)

03. Edge Of A Knife (Take 2 – April 23, 1977)

04. I’m Alive (Demo – Sept 1980)

05. A Little Fire (Demo – Sept 1980)

06. Edge Of A Knife Demo – Sept 1980)

07. Maybe That’s Why (Demo – Full Band – Sept 1980)

08. Frost And Fire (Demo – Unknown Date)

09. A Little Fire (Guitar Demo)

10. What Does It Take (Demo – Unknown Date)

11. Better Off Dead (Demo – Unknown Date)

12. Maybe That’s Why (Demo – Unknown Date)

CD 4 – Rare Interviews And Fan Tapes

01. KKBZ Radio Interview – Ventura, CA

02. KLOS Radio Local Show – Los Angeles, CA

03. Rock Punto 7 Radio Interview – CDMX, Mexico

04. Answering Machine Fan Messages

Front And Fire Complete Variant Options:

– Digibook CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– Camouflage green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– Light grey marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– Golden yellow marbled vinyl (High Roller Records exclusive – limited to 200 copies)

– Silver vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– Leaf green marbled (US exclusive)

– Midnight blue marbled (US exclusive)

– Artbook 4CD/2LP – Frost blue and fire orange marbled vinyl (limited to 2000 copies)

https://www.facebook.com/cirithungolofficial

https://www.instagram.com/cirithungolband