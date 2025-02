Party.San Open Air 2025: bestätigen neue Bands für das Festival im August 2025

Vom 07.08 bis 09.08.2025 verwandelt sich Schlotheim wieder in das Zentrum der Extreme-Metal-Welt, wenn das Party.San Open Air seine Tore öffnet. Das Line-Up nimmt weiter Gestalt an, und der Veranstalter hat jetzt diverse weitere Bands für das Festival angekündigt.

Alle neuen Bands findet ihr hier:

Auf der Suche nach größeren Namen, die der Veranstalter noch nie auf dem Party.San begrüßen durften, stolperten sie unlängst über Fleshgod Apocalypse und waren selbst verwundert, dass die Italiener noch nie auf ihren Bühnenbrettern standen. Technischer Death Metal, Operettengesang, Theatralik und jede Menge Tempo sind die Zutaten, aus denen die Band ihre ureigene Mixtur braut.

Firtan starteten ihre Bandkarriere mit paganlastigem Black Metal und haben sich im Laufe der Jahre und Alben (derer sind es mittlerweile 4) zu einer lupenreinen Black Metal Band infernalischen Ausmaßes hinentwickelt. Unterstrichen wird diese Entwicklung durch den letztjährigen Output Ethos, der mit druckvoller & kalter Produktion so einige Mitstreiter des Genres an die Wand blies und der Band spitzenmäßige Reviews in der metallischen Presselandschaft eintrug.

Karg ein einfacher Name für solch ein emotional komplexes musikalisches Machwerk. Das Nebenprojekt von Harakiri For The Sky Sänger Jimbo hat inzwischen den Status einer Affäre verloren und avancierte für viele Fans des emotionalen Black Metals neuerer Bauart zu einer Vollzeitbeziehung. PSOA-Premiere!

2025 wird es in Schlotheim erneut Zeit für ein Bad des Blutes! Für euch zu Gast: Die Meister der schwedischen Death Metal Abrisskugel Bloodbath beehren uns nach 6 Jahren erneut. Kettensägenriffs, zündendes Songwriting und Nick Holmes ausgereiftes Death Metal Stimmorgan werden euch einen wohligen Abend bereiten.

Die New Yorker Tech Death Urgesteine von Suffocation machen sich nach elf langen Jahren wieder auf euch auf dem P:S:O:A umzublasen. Hatten wir die Band das letzte Mal 2014 bei uns, haben sich dort besetzungstechnisch so einige Rädchen im Getriebe des Wandels gedreht. Die Band ist live stark wie zuvor und wir freuen uns sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Wer schwedisch angehauchten Black Metal mit rasender Death Metal Kante alá Dissection oder Watain sucht, der muss nicht immer vergebens in die Ferne schweifen. Die deutschen Servant sind erst 4 Jahre alt, haben dennoch bereits 3 Alben released, getourt und sich in kürzester Zeit einen hervorragenden Namen in der Szene erspielt.

Für das Party.San Open Air 2025 können die Tickets ab 149,99 € erworben werden. Tickets gibt es HIER!