Stumpen mit Kind & Kegel – oder: Die Schöne und die Biester am 06.02.2025 im Café Hahn in Koblenz

Bands: Stumpen mit Kind & Kegel

Ort: Café Hahn, Neustr. 15, 56072 Koblenz (Güls)

Datum: 06.02.2025

Kosten: VVK 30 €

Genre: Comedy

Veranstalter: Café Hahn

Link: https://www.cafehahn.de

Heute, am 06.02.2025, kommt Stumpen, auch bekannt als Chansonier von „Deutschlands meiste Band der Welt“ Knorkator, in Begleitung mit Kind & Kegel nach Koblenz ins Café Hahn.

Den Stumpen haben wir bisher ja immer nur mit seiner Kapelle Knorkator gesehen, also sind wir extrem gespannt, was der Stumpen mit seinem Kind und dem Kegel hier im Café Hahn so veranstaltet. Wir sind natürlich frühzeitig dort und treffen einige Bekannte, die man ansonsten natürlich bei Knorkator-Konzerten vorfindet. Das Café Hahn ist heute bestuhlt und wir werden zu dem vorgesehenen Tisch geführt. Auf der Bühne ist es auch bestuhlt, also drei Tische und zwei Stühle. Deutschlands „Meister Stumpen“ lässt sich nicht lumpen und erscheint pünktlich auf der Bühne. Frohen Mutes trällert er ein Liedchen, welches auf die Melodei des bekannten Liedes Am Brunnen Vor Dem Tore hört. Natürlich mit neuem Text. Stumpen erklärt nun erst einmal zum Ablauf des heutigen Abends: „Ick wes och ned so genau, ich bin selbst och gespannt!“

Dann gibt es leider eine unerwartete Ansage: „Buzz Dee ist krank, also gibt es heute nur den Stumpen und das Kind!“ Auf jeden Fall kündigt Stumpen ein Potpourri der guten Laune an. Das Potpourri der guten Laune wird eine Mischung aus (Knorkator)-Songs, Gedichten und Alf Ator Cartoons, vorgetragen vom Meister Stumpen himself, assistiert von seinem Kind, der wunderbaren Agnetha, die er liebevoll Nethie nennt. Die ist nach kurzer Zeit dann auch auf der Bühne.

Auf die Bühne muss auch ich, denn er erkennt mich und ruft lauf: „Da iss ja der Jürchen. Komm mal auf die Bühne und lass dich drücken!“ Dann muss ich noch ein paar Fotos von ihm mit dem Publikum machen, damit alle nachher sehen können, dass es im Café Hahn sehr voll ist und alle Spaß haben. Das Programm ist äußerst imposant und auch galant. Aus Doris Days Que Sera Sera wird Als Du Mal Ein Kleiner Stumpen warst. Das Publikum singt natürlich mit. Buzz Dee wird irgendwann mal dazugeschaltet, was natürlich ein Fake ist.

Dolly Parton steht Patin mit ihrer Jo Lene für An ne. Der Name wird von jemandem aus dem Publikum zugerufen und es gibt den Jolene / Anne Song. Anne soll anschließend auf die Bühne. Die ist nach Aussage des Zurufers allerdings in Aachen. Was allerdings auch ein Fake ist, denn der Zurufer umarmt später seine Anne. Dieser fällt später noch vermehrt durch laute und Stumpen störende Zwischenrufe auf. Stumpen meistert das allerdings souverän, denn Stumpen ist ja der von Knorkator besungene Ultimative Mann. Immer wieder gibt es auf der Leinwand Alf Ator Cartoons und Gedichte, die hart aber herzlich sind.

Dann machen die Andrew Sisters Werbung für die mitgebrachte CD. Natürlich nicht wirklich, sondern die Andrew Sisters sind Nethie und Stumpen. Es geht in die Pause und da werden die CDs wie warme Semmeln verkauft. Es ist genügend Zeit für Selfies mit den beiden Protagonisten. Stumpen bedankt sich beim Publikum und meint: „Jetzt können wir wenigstens morgen mit dem Zug nach Hause fahren.“

Nach der Pause werden textsichere Knorkator-Fans gesucht, denn nun heißt es: Ich Bin Der Boss! Danach gibt es Entenstorys von Alf Ator und ein paar (Schüttel) Reime. Die Doppeldeutigkeit ist hier natürlich gewollt. Es folgt ein glänzender Auftritt von Nethie, die Trude Herrs Ich Will Keine Schokolade zum Besten gibt. Einfach zum Dahinschmelzen. Auch müssen wir über 7 Brücken gehen und weitere (Schüttel) Reime über uns ergehen lassen, bevor es dann richtig Hardcore mit dem gleichnamigen Song von Knorkator wird, den Stumpen und Nethie nun von sich geben.

All That She Wants kennen wir von Ace Of Base, allerdings auch in der Version von Knorkator. Den gibt es nun. Das ist heute Abend vlt. doch alles etwas Paronoid!? Viele dürften die deutsche Fassung von Black Sabbaths Paranoid kennen. Auf Deutsch heißt dieser Song Der Hund Von Baskerville, den uns nun Nethie (Cindy) und Stumpen (Bert) als Duo vortragen.

Nethie darf zudem noch den Song Küss Mich für den Papi singen, mit dem sie ihn auf seiner Hochzeit überrascht hat. Der Papa Stumpen ist hin und weg und überhaupt nicht knorke. Stumpen verrät uns, dass Knorkator ab November wieder auf Tour sind und schnell sind wir am Schluss mit dem Song Zu Guter Letzt! Jetzt muss ich zum Schluss noch einmal reimen: Stumpen lässt sich natürlich nicht lumpen nach den vielen Zugaberufen. Stumpen und seine Nethie legen noch mal 20 Minuten drauf. Es folgt schwere Kost, u.a. ein Song, den Nethie einfach nicht singen wollte, so jedenfalls erzählt es Stumpen. Und dann gibt es doch Dream A Little Dream Of Me von Ella und Louis. Verdammt, es sind doch Nethie und Stumpen!

Dann noch mal eine Störung aus dem Publikum vom bereits beschriebenen Störer. Eine Warnung mit einem netten Reim von Stumpen. Das ist nett, aber auch ernst und der Störer verstummt. Dann heißt es noch: Zähneputzen, Pullern Und Ab Ins Bett! Das machen wir natürlich, allerdings später! Zuerst aber diese absolut vergnügliche Darbietung von Stumpen mit Kind & (ohne) Kegel noch verdauen. Harte Kost, leicht verdaut, wenn sie aufgetaut.

Wenn der Stumpen mit Kind & Kegel demnächst in eure Stadt kommt, solltet ihr es nicht verpassen, dahinzugehen.

Fotogalerie:

Stumpen Mit Kind & Kegel