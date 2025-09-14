Knorkator: haben Musikvideo zu „Liebeslied 2025“ und das Album „Weltherrschaft Für Alle“ veröffentlicht

„Deutschlands meiste Band der Welt“ hat ihr neues Album Weltherrschaft Für Alle veröffentlicht, welches ab sofort über Tubareckorz / Edel erhältlich ist!

Nach den obligatorischen drei Jahren sehnsüchtigen Wartens und pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Band ist nun ein neues Knorkator-Album auf dem Markt. Und wie nicht anders zu erwarten, liefern die Herren aus Berlin auch gleich ein perfektes Rezept für eine lohnenswerte Zukunft: Weltherrschaft Für Alle, so der bescheidene Titel. Wir bekommen sowohl schonungslos persönliche Themen als auch engagierte Blicke auf den Wahnsinn unserer Zeit. Manchmal auch beides in einem, und manchmal auch vollkommen sinnfrei. Liebhaber anspruchsvoller komplexer Kompositionen kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Freunde von „Auf-die-Fresse-Metal“. Kurz: Eigentlich ist alles so geblieben, wie wir es gewohnt sind. Mit einem Unterschied: Dieses Album ist noch besser als alle Alben davor. (Also auch wie immer) Nein, da ist noch ein Unterschied: Anlässlich des Bandjubiläums gibt es auch Neubearbeitungen ausgewählter älterer Songs, die laut Knorkator „… endlich mal so klingen sollen, wie sie es verdient haben!“

Im Rahmen der Veröffentlichung hat die Band das Musikvideo zu Liebeslied 2025 veröffentlicht:

Unser Review zu Weltherrschaft Für Alle: