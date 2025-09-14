Macbeth live auf dem Party.San Metal Open Air 2025

Artist: Macbeth

Herkunft: Deutschland, Thüringen, Erfurt

Auftritt: Party.San Metal Open Air 2025, Zeltbühne

Genre: Heavy Metal

Label: Massacre Records

Link: http://www.macbeth-music.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Oliver Hippauf

Gitarre – Alexander Kopp

Gitarre und Gesang – Ralf Klein

Bassgitarre – Hanjo Papst

Schlagzeug – Steffen Adolf

Welche Band habe ich vollständig im Plattenschrank, von welcher Kapelle besitze ich die meisten Nickis und last but not least: welche Kapelle habe ich mit am häufigsten live gesehen? Alle drei Fragen kann ich auf einmal beantworten: Die Jungs dürften die dienstälteste Heavy-Metal-Band der DDR gewesen sein und aktuell feiern sie ihren vierzigsten Geburtstag, Umbenennungen und Pausen nicht mitgerechnet. Die Rede ist von den legendären Erfurtern Macbeth.

Samstag, gefühlt am frühen Morgen – die Zeltbühne ist nach wie vor nur von außen zugänglich – mache ich mich schlaftrunken und keineswegs ausreichend koffeiniert auf den Weg, um meinen persönlichen Festivaltag durch die geschichtsträchtige Truppe eröffnen zu lassen. Vor der Zeltbühne strömen mir noch ein paar Zuschauer entgegen, die für die Turbonegro-Tributeband Ass Cobra noch etwas zeitiger als meine Wenigkeit ihre eigene Folienbehausung verlassen hatten. Ich wohne zunächst dem kurzen Line-Check der Erfurter bei, Sänger Olli blödelt derweil ein wenig mit dem gleichfalls zu dieser arg frühen Stunde angerückten Publikum. Er meint, er würde das noch aus seinem Job als Pfleger kennen, dass Rentner, zu denen er die Band offensichtlich auch zählt, in den Morgenstunden noch am fittesten wären.

Pünktlich gegen elf zählt dann Drummer Steffen an und die Jungs legen mit ihrem ersten Kracher los. Die Setlist dieses Vormittags ist gespickt mit dem Besten, was die Band seit ihrem selbstbetitelten Debüt im Jahr 2006 vom Stapel gelassen hat. Das Zelt ist bis zum Mischpult in der Mitte auf jeden Fall mehr als gut gefüllt, und auch bis zum Tresen am anderen Zeltende verteilen sich noch eine ganze Menge Zuhörer lose verteilt. Ein großer Teil – mich eingeschlossen – singt Titel wie Hunde, Wollt Ihr Ewig Leben, WN62 oder Gladiator textsicher mit, und die Musiker saugen die ihnen erbrachte Ehrerbietung voller Stolz ein. Was für ein Megaabriss! Meiner bescheidenen Meinung nach waren die 60 Minuten mit die besten, die ich von Macbeth je erleben durfte. Schweißnass und ohne die Spur einer Stimme verlasse ich megaglücklich und adrenalingepusht das Zelt in Richtung Infield.

