Knorkator: veröffentlichen neue Single/Video „Steh Auf“

„Deutschlands meiste Band der Welt“ hat am 30. Juni einen weiteren Vorgeschmack aus ihrem neuen Album Weltherrschaft Für Alle! veröffentlicht, welches am 12.09. über Tubareckorz / Edel erscheint! Seht euch das Musikvideo zu Steh Auf hier an:

Die Band über den Song: „Den Song Steh Auf im Vorfeld zu beschreiben, ist eine knifflige Aufgabe. Man will ja nicht zu viel verraten. Aber sagen wir so: Auf den ersten Blick geht es um Freundschaft. Auf den zweiten Blick ist es ein schonungslos ehrliches Statement zum Älterwerden.“

Nach den obligatorischen drei Jahren sehnsüchtigen Wartens und pünktlich zum 30-jährigen Bestehen der Band kommt am 12.09.2025 ein neues Knorkator-Album auf den Markt. Und wie nicht anders zu erwarten, liefern die Herren aus Berlin auch gleich ein perfektes Rezept für eine lohnenswerte Zukunft: Weltherrschaft Für Alle! (Tubareckorz / Edel) so der bescheidene Titel. Wir bekommen sowohl schonungslos persönliche Themen, als auch engagierte Blicke auf den Wahnsinn unserer Zeit. Manchmal auch beides in einem, und manchmal auch vollkommen sinnfrei. Liebhaber anspruchsvoller komplexer Kompositionen kommen ebenso auf ihre Kosten, wie Freunde von „Auf-die-Fresse-Metal“. Kurz: Eigentlich ist alles so geblieben, wie wir es gewohnt sind. Mit einem Unterschied: Dieses Album ist noch besser, als alle Alben davor. (Also auch wie immer) Nein, da ist noch ein Unterschied: Anlässlich des Bandjubiläums gibt es auch Neubearbeitungen ausgewählter älterer Songs, die laut Knorkator „… endlich mal so klingen sollen, wie sie es verdient haben!“

Im Anschluss an die Veröffentlichung geht es dann auf ausgedehnte Deutschlandreise. Die Termine dazu findet ihr hier.

