Black Oak County: kündigen Live-Termine für 2026 an

Mit ihrem direkten und druckvollen Sound zwischen Hardrock, Grunge, Sludge und klassischem Rock gehen Black Oak County im April 2026 erstmals auf Headline-Tour in Deutschland. Die Band aus dem dänischen Esbjerg spielt sechs Clubshows in Berlin, München, Stuttgart, Köln, Bochum und Hamburg. Mit im Gepäck: ihr preisgekröntes Album III, gefeierte Singles wie Boom Boom Baby und It’s On You – und die Aussicht auf neues Material.

Black Oak County – Live-Termine 2026

12.04.2026 – Berlin – Privatclub

13.04.2026 – München – Backstage Club

14.04.2026 – Stuttgart – Goldmarks

16.04.2026 – Köln – MTC

17.04.2026 – Bochum – Rockpalast

18.04.2026 – Hamburg – Monkeys

Tickets: hier

Gegründet 2016, hat sich die Band mit energiegeladenen Liveshows, markanten Hooks und ausdrucksstarker Produktion in der europäischen Rockszene etabliert. III wurde 2024 gleich doppelt ausgezeichnet und zeigt die kreative Stärke des Quartetts – kompromisslos, melodisch und live mit maximaler Wucht.