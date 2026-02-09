Eventname: Aller Guten Dinge Sind 30!

Band: Knorkator

Ort: Kulturzentrum Schlachthof, Bremen

Datum: 07.02.2026

Kosten: 43,15 € VVK

Genre: Metal, Heavy Metal, Neue Deutsche Härte, Fun-Metal

Besucher: ca. 1000 Besucher (Ausverkauft)

Veranstalter: Koopmann Concerts (https://koopmann-concerts.de/)

Link: https://www.schlachthof-bremen.de/

Setliste Knorkator:

Das Unheil Buchstabe Es Kotzt Mich An Ismus Halb Voll Hardcore Ich Verachte Jugendliche Böse Extrawurst Ich Bin Ein Ganz Besonderer Mann Alter Mann Eigentum Dmt Unkraut Steh Auf Liebeslied Für Meine Fans Weg Nach Unten Schmutzfink Konflikt Du Nicht Warum Wir Werden Alle Sterben Zähneputzen, Pullern Und Ab Ins Bett

Die Spaßmacher von Knorkator ziehen seit November durch die Lande und haben ihre Tour in drei Blöcke aufgeteilt. Der Erste wurde im letzten Jahr absolviert und der Zweite folgte in diesem Januar. Der letzte Streich erfolgt im Februar und endet am 06.03.2026 in Dortmund. So weit sind wir aber noch nicht und so zerlegen die Berliner heute das Kulturzentrum Schlachthof in Bremen. Nicht das erste Mal, dass Knorkator ins Kesselhaus für einen Abend einziehen. Das Interesse ist hoch und die Veranstaltung bereits Wochen vorher ausverkauft. Parkplätze gibt es am Messegelände genug und so ist die Anreise zum Kulturzentrum Schlachthof stets eine entspannte Sache. Ein Vorprogramm braucht Deutschlands Meiste Band Der Welt bekanntlich nicht und so steigen die Künstler pünktlich um 20:00 Uhr auf die Stage.

Der TV-Monitor, der vorher noch ein völlig irres Roots Bloody Roots oder Ich Bin Der Uwe Musikvideo gezeigt hat, wird im Handumdrehen abgebaut. Ohne Vorlaufzeit donnern Das Unheil und Buchstabe aus den Boxen. Das Kesselhaus wird in ein Tollhaus verwandelt. Das aktuelle Weltherrschaft Für Alle bekommt dabei viel Platz und die Hits werden zwischen den neuen Kompositionen platziert. Die Aller Guten Dinge Sind 30! Tour wird somit mit vielem neuen Liedgut gefeiert. Es Kotzt Mich An, Ismus und Halb Voll ziehen den eingeschlagenen Weg gnadenlos fort. Wilde Poolnudel-Attacken begleiten Es Kotzt Mich An, während Ismus mit einem klassischen Whiteboard untermalt wird. Stumpen haut seine Sprüche heraus und unterhält in feiner Berliner Manier das Publikum. Zerstörtes Inventar und eine drauf bezogene Spendensammlung inklusive. Agil und keineswegs eingerostet lassen Stumpen, Alf und Buzz Dee als eingespieltes Trio rein gar nichts anbrennen. Buzz Dee bleibt seinem Motto des Unbeteiligten treu – ohne eine Miene zu verziehen zelebriert er Hardcore oder auch Ich Verachte Jugendliche. Die zweite Generation um Agnetha Ivers und Tim Tom Thomas übernimmt bei Ich Verachte Jugendliche das Zepter. Im Anschluss rückt Tim Tom ins Rampenlicht und zaubert mit der neuen Böse-Version ein Highlight ins Set. Death Growls und Core Shouts lassen Böse noch böser erklingen.

Brachiale Hits, böse Töne und Berliner Schnauze

Mit Extrawurst, Ich Bin Ein Ganz Besonderer Mann und Alter Mann bleiben Knorkator bei Klassikern. Vor allem Ich Bin Ein Ganz Besonderer Mann kommt bei der Bremer Fanbase besonders gut an. Gefeiert wird der Evergreen Alter Mann, der lautstark mitgesungen wird. Nach Eigentum springen die Musiker zurück zu Weltherrschaft Für Alle. Der Spagat gelingt gut, auch wenn die älteren Werke deutlich fester in den Köpfen verankert sind. Das Quartett Dmt, Unkraut, Steh Auf und Liebeslied stamme allesamt vom im September veröffentlichten Langeisen. Teils melancholisch, dann wiederum im Balladenmodus unterwegs, werden alle Stimmungslagen zusammengeführt. Für Meine Fans ist eine Live-Komposition, die immer funktioniert. Der Uhrzeiger dreht flink und so steht die Uhr schnell auf Abschied. Mit gut zwei Stunden lassen sich Knorkator nicht lumpen und servieren ein breites Set. Insgesamt werden 24 Stücke zelebriert und finden mit Du Nicht und Warum ein erstes Ende. Ohne die Zugaben Wir Werden Alle Sterben und Zähneputzen, Pullern Und Ab Ins Bett dürfen die Berliner das Kesselhaus nicht verlassen und so kocht zum Abschluss die Stimmung noch einmal bis auf Maximum auf. Ein kurzweiliger wie Intensiver Abend mit vollem Fokus auf Deutschlands Meiste Band Der Welt.