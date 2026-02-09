Kings Of Dark Desires: veröffentlichen neue Single/Video „Trembling Knees Of The Weak“ vom kommenden Album „Curse Of The Throne“

Kings Of Dark Desires liefern eine düstere und intensive Mischung aus Black Metal und Dark Metal, geprägt von Einflüssen der frühen 1990er Jahre und jahrzehntelanger Underground-Erfahrung. Die Band kehrt nun mit Curse Of The Throne (digitale VÖ: 13. Februar 2026 / Vinyl-Edition: März/April 2026) zurück, einem fokussierteren und atmosphärisch dichteren Album, das ihre unverwechselbare Klangidentität weiter vertieft.

Kings Of Dark Desires haben bereits ein Musikvideo zum Song Trembling Knees Of The Weak veröffentlicht, das komplett in Eigenregie als Hommage an klassische Horrorfilme produziert wurde. Seht es euch hier an:

Kings Of Dark Desires wurden Ende 2022 in Oldenburg gegründet, als Projekt zweier Musiker, die seit über drei Jahrzehnten tief in der Rock- und Metal-Szene verwurzelt sind. Seit rund 25 Jahren sind beide Mitglieder in verschiedenen Underground-Bands und -Projekten aktiv und haben so eine musikalische Identität entwickelt, die eher auf Erfahrung als auf Trends basiert. Neben ihren eigenen Projekten engagieren sie sich auch in der lokalen Metal-Szene, unter anderem im Rahmen von Aktivitäten im Hellpower Oldenburg e.V.

Mit Kings Of Dark Desires wollte das Duo eine ihrer frühesten Leidenschaften wiederbeleben: den rohen und kompromisslosen Black Metal der frühen 1990er-Jahre. Inspiriert von Bands wie Darkthrone, Immortal und Marduk sowie Dark-Metal-Größen wie Type O Negative und Moonspell, verbindet die Band Härte mit Atmosphäre, Reife und emotionaler Tiefe. Das Ergebnis ist eine düstere und intensive Fusion aus Black Metal und Dark Metal, geprägt von Lebenserfahrung und einem starken Gespür für Stimmung, nicht von Nostalgie.

Das neue Album Curse Of The Throne erscheint digital im Februar 2026. Eine Vinyl-Edition ist für März/April 2026 geplant und unterstreicht die enge Verbundenheit der Band mit physischen Tonträgern und der klassischen Albumkultur.

Curse Of The Throne wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Im Vergleich zum Vorgänger ist es düsterer, fokussierter und atmosphärisch dichter. Es entfaltet eine Klanglandschaft, die von Verfall, Macht, inneren Abgründen und dunkler Magie als narrativem und ästhetischem Element durchdrungen ist. Curse Of The Throne ist als zusammenhängendes Werk konzipiert, das den Hörer mit einer ausgeprägt rituellen Intensität in eine düstere, immersive Welt entführt – ohne dabei auf Dogmen oder Ideologien zurückzugreifen.

Das Debütalbum Battles Below, erschienen am 8. März 2024, legte den Grundstein für diesen Weg. Die neun komplett unabhängig aufgenommenen und produzierten Tracks markierten den Startpunkt für die künstlerische Entwicklung, die mit Curse Of The Throne nun eine neue Ebene erreicht. Kings Of Dark Desires traten zuvor unter den Pseudonymen King Orcus und King Victor auf.

Kings Of Dark Desires haben derzeit keine Live-Auftritte geplant, diese sind aber mit weiteren Musikern in ferner Zukunft möglich.

Mehr Infos:

https://www.facebook.com/bookofoddity

https://www.instagram.com/bookofoddity