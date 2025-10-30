Frank Out! mit Special Guest Napoleon Murphy Brock am 31.10.2025 im Café Hahn, Koblenz (Vorbericht)

Bands: Frank Out! (Special Guest Napoleon Murphy Brock)

Ort: Café Hahn, Neustr. 15, 56072 Koblenz (Güls)

Datum: 31.10.2025

Kosten: VVK 27,00 €

Genre: Rock, Psychedelic Rock, Progressive Rock, Avantgarde, Jazz Rock

Veranstalter: Café Hahn

Link: https://www.cafehahn.de

Halloween mit Frank Out! im Café Hahn – Zappa lebt weiter!

Im Café Hahn in Koblenz-Güls steht wieder die traditionelle Halloween-Party mit Frank Out! auf dem Programm. Wem dieser Name nichts sagt, dem sei nur Sheik Yerbouti in Erinnerung gerufen – nicht nur ein legendäres Frank-Zappa-Album, sondern auch eine der wohl besten Zappa-Tributebands überhaupt.

Sheik Yerbouti gibt es inzwischen zwar nicht mehr, doch Bandgründer Thomas Jung hält gemeinsam mit einigen ehemaligen Mitgliedern das musikalische Erbe unter neuem Namen lebendig. Mit Frank Out! führt er das Zappa-Tribute-Projekt in bester Tradition fort – energiegeladen, virtuos und mit der gewohnt schrägen Portion Humor.

An Halloween 2025 wird diese Tradition natürlich auch im Café Hahn weitergeführt, wenn wieder zum großen Zappa-Tänzchen geladen wird. Ein besonderes Highlight: Napoleon Murphy Brock, langjähriges Mitglied in Zappas Band, steht an diesem Abend mit auf der Bühne. Viele Fans dürfen sich freuen – der stets gut gelaunte Ex-Zappa-Musiker ist in Koblenz kein Unbekannter und sorgt regelmäßig für ausgelassene Stimmung.

Tickets gibt es hier: Café Hahn – Koblenz

Einlass: 18:30 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr