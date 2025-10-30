Sanctum Pyre: präsentieren ihre neue Single „Break Thy Chains“ aus dem kommenden Debütalbum

Sanctum Pyre ist ein neues Musikprojekt, das von drei Musikern aus verschiedenen Teilen der Welt gegründet wurde, die durch das gemeinsame Bedürfnis vereint sind, sich durch Musik auszudrücken. Sanctum Pyre bedeutet „heiliges Feuer“. Und jedes Lied ist genau das – eine Art Opfergabe.

Ihre Debütsingle, Break Thy Chains, handelt von dem Gefühl, gefangen zu sein – nicht von jemand anderem, sondern von sich selbst. Seht euch das Video hier an:

Die Band entstand aus persönlichen Kämpfen, Verlusten und Fragen, die nie leicht zu beantworten waren. Die Texte sind nicht dazu geschrieben, um zu beeindrucken, sondern um zu sprechen – zu den schlaflosen Nächten, zu den stillen Lasten und dem tiefen Verlangen nach Erlösung. Ihr Sound ist episch, jedoch mit orientalischen Farben, schweren Riffs und mitreißenden symphonischen Passagen durchzogen. Melodien, die ganze innere Welten aufbauen und wieder zerbrechen.

Am Gesang ist Rob Lundgren beteiligt, der für seine Solokarriere und internationale Kollaborationen innerhalb der Metalszene bekannt ist. Die Komposition und Produktion wurden von Nikos Tzouannis erstellt, während Mike G. das Mixing und das klangliche Fundament des Projekts übernahm.

Sanctum Pyre online:

https://www.facebook.com/sanctumpyre/