Mettermalt®: haben den Blackfire Single Cask Rum heraus gebracht

Frank Blackfire steht seit den 80er Jahren für Thrash Metal. In seiner Laufband spielte er bei den Pionieren der deutschen Thrash Metal Szene allen voran Sodom und Kreator. Heute ist Frank Blackfire erneut wieder bei Sodom aktiv und führt parallel sein Solo Projekt als Frank Blackfire. Der Mettermalt Rum reifte in einem ehemaligen Sherryfass im Warehouse der Destillerie. Für den Rum wird heimisches Quellwasser aus der örtlichen alwa-Quelle verwendet, die Verarbeitung findet durch eigene Wasserkraft und Photovoltaik klimaneutral statt. Ein fruchtiges Rumaroma mit einer natürlich schönen Fassfarbe und regionaler Note. Der Rum ist ohne jegliche Zusätze, ist unfiltriert und wurde mit 42,0% Vol. als Einzelfassabfüllung in die Flasche gefüllt.

Die Fesslermill1396 Destillerie stellt Rum, Whisky und Gin her. Die Destillerie wurde bereits mehrfach mit Gold ausgezeichnet und erst im Jahr 2023 bei der Landesprämierung zum besten Whiskybrenner des Jahres 2023 gekürt. Die Blackfire Edition 2025 ist eine limitierte Einzelfassabfüllung.

