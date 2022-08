Barther Metal Open Air 2022 vom 18.08. bis 20.08.2022 an der Freilichtbühne in Barth (Vorbericht)

Event: Barther Metal Open Air 2022

Bands: Wolfskrone, Malphas, Surturs Lohe, VIX Dark Centuries, Impalement, Chotzä, Eminenz, Blood Red Fog, Tenebrae Aeternum, Servant, Uburen, Burkhartsvinter, Tardigrada, Order Of Nosferat, Eldamar, Mavorim, Vansind, Notorius, Häxenzijrkell, Isgalder, Friisk, Autumn Nostalgie

Ort: Freilichtbühne Barth, In den Anlagen, 18356 Barth

Datum: 18.08. – 20.08.2022

Kosten: 3-Tages-Ticket 70,00 €

Tickets unter: https://bmoa-shop.de/tickets/87/ticket-fuer-das-21.-bmoa-2019

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal, Melodic Death Metal, Melodic Black Metal, Death Metal, Atmospheric Black Metal, Extreme Metal

Veranstalter: Nidhögg Events UG http://barther-metal-openair.de/impressum/

Links: http://barther-metal-openair.de und https://www.facebook.com/BartherMetalOpenAir/

Fans des Extreme Metal mit Wurzeln im Pagan Metal, Black Metal und Folk Metal zieht es jedes Jahr nach Barth an die Ostsee bzw. an den Barther Bodden. Im Urlaubsparadies vieler Deutscher ziehen nicht unweit von Zingst dunkle Wolken auf. Das Barther Metal Open Air 2022 öffnet ganz traditionell immer Ende August seine Tore, um die Büchse der Pandora zu öffnen. Kein Mainstream, keine Top Acts aus den genannten Genres zieren das Festival Plakat, alles steht im Zeichen des Underground und mit 70 Euro pro Karte könnt ihr bei der unheiligen Messe noch einen Platz einnehmen. Für alle Headbanger, die nicht gerade aus der Region Rostock oder Stralsund kommen, ist der Ausflug bereits ein Abenteuer. Noch am besten gelegen sind die Städte Hamburg und Berlin, die jeweils gut 250 km vom Austragungsort weg liegen.

Doch was hat das Barther Metal Open Air 2022 dieses Jahr musikalisch zu bieten? Einen Höhepunkt bilden die deutschen Pagan Metal Recken von VIX Dark Centuries, die seit 1994 konsequent ihren Weg gehen. Ebenfalls ein heißes Eisen ist das Black Metal Projekt Eldamar von Mathias Hemmingby. Auch mit dabei sind Impalement und die deutsche Death Black Metal Combo Eminenz, die ihr aktuelles Werk Diabolical Warfare mit im Gepäck haben. Neben den Gruppen aus unserer Republik setzt der Veranstalter Nidhögg Events UG auf osteuropäische Formationen wie Autumn Nostalgie. Aus Norwegen runden Eldamar und Uburen das Line-Up ab. Aus Finnland starten Blood Red Fog die Reise zur Freilichtbühne. Für die Dänen Vansind ist es in Barth fast ein Heimspiel, während das Schweizer Quartett Tenebrae Aeternum, Impalement, Tardigrada und Malphas ein paar mehr Stunden einplanen muss. Klein, aber fein, mit einem Billing, das nicht an jeder Steckdose zu finden ist, haben die Macher wieder ein spannendes Festival zusammengestellt, das eine Randgruppe an Fans bedient, diese jedoch treu an die Ostsee pilgern werden, um mit Bier und Schnaps drei rauschende Tage zu erleben. Alle Informationen und Bands findet ihr weiter oben und auf der Homepage des Veranstalters. Dort könnt ihr auch bereits die Running Order einsehen und noch Tickets erwerben.