Savatage – Edge Of Thorns (Vinyl Re-Release)

Artist: Savatage

Herkunft: Tampa, USA

Album: Edge Of Thorns (Vinyl Re-Release)

Genre: Progressive Metal, Heavy Metal, Power Metal

Release: 15.07.2022

Label: earMUSIC/Edel

Link: https://savatage.com/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang, Keyboard, Klavier – Jon Oliva

Gesang – Zachary Stevens

Gitarre – Chris Caffery

Gitarre – Al Pitrelli

Bass – Johnny Lee Middleton

Schlagzeug – Jeff Plate

Tracklist:

Edge Of Thorns He Carves His Stone Lights Out Skraggy’s Tomb Labyrinths (Instrumental) Follow Me Exit Music (Instrumental) Degrees Of Sanity Conversation Piece All That I Bleed Damien Miles Away Sleep

Weiter geht es mit der Re-Release Vinyl Serie der amerikanischen Progressive Metal Band Savatage aus Tampa. Das siebte Album Edge Of Thorns kann seit 15.07.2022 über earMUSIC/Edel erworben werden, in der High Quality 45rpm Doppel-LP auf 180 g Vinyl im Gatefold sowie als limitierte Edition in gelber Vinyl. Beide Versionen wurden für die Produktion gemastert und mit dem Original-Cover-Design versehen. Das erweiterte Artwork, einschließlich eines 12-seitigen LP-Booklets, wertet Edge Of Thorns zusätzlich auf. Die ausgelesene Sammler-Edition glänzt zudem mit einem Print der ikonischen Cover-Illustration. Musikalisch setzt die Platte natürlich auf die dreizehn Originalsongs, die auf eine Spielzeit von einer Stunde kommen.

Erstmals erschien Edge Of Thorns am 06.04.1993 über Atlantic Records und erreichte bei uns in Deutschland Platz 15 in den Albumcharts. Für mich immer noch verwunderlich, dass Savatage in den Platzierungen in unserer Republik am stärksten ist, aber in den USA seit vielen Jahren ein enorm hohes Standing besitzen. Ein Beweis, dass blanke Zahlen eben kein grundsätzlicher Indikator für Qualität sind. Wie dem auch sei und zurück zu Edge Of Thorns, das letzte Album, auf dem Gitarrist Criss Oliva zu hören ist. Das Schicksal spielte der Familie Oliva, der Band Savatage und den vielen Tausend Fans kurz nach Release böse mit, als der Musiker bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Seitdem ist alles anders im Hause Savatage, diese Tragödie hat weiter die Musik geformt und ein Stück weit die Band zu dem gemacht, was sie heute ist. John, Sänger und Bruder von Criss, denkt oft an die Zeit zurück. Die meisten Werke hat sein Bruder eingespielt, hatte viele Ideen und am Werk maßgeblich mitgeschraubt. Die letzten Songs, die beide gemeinsam mit Paul geschrieben haben, waren All That I Bleed und Miles Away, die bei den treuen Anhängern weiter hoch im Kurs stehen. Mit Zachary Stevens erstmals am Mikrofon ein Silberling mit vielen Premieren und noch mehr Geschichten.