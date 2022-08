Wolfszeit Festival 2022 vom 25.08. bis 27.08.2022 in Feriendorf Crispendorf, Schleiz (Vorbericht)

Festivalname: Wolfszeit Festival 2022

Bands: Watain, Finntroll, Thyrfing, Belphegor, Rotting Christ, Batushka, Black Messiah, Kanonenfieber, Horn, Minas Morgul, Finsterforst, Fejd, Totenwache, Gernotshagen, Äera Maerer, Voenix

Datum: 25.08.-27.08.2022

Ort: Feriendorf Crispendorf, Schleiz

Kosten: ab 109,90 €

Genre: Metal, Extreme Metal, Pagan Metal, Death Metal, Black Metal

Tickets : https://www.wolfszeit-festival.de/tickets-shop

Link: www.wolfszeit-festival.de

Eine Bühne mitten im Wald, das bietet das Wolfzeit Festival im Feriendorf Crispendorf, Schleiz zwischen Gera und Hof im südöstlichen Thüringen. Auf dieser werden am letzten Augustwochenende Bands aus dem Bereich Extreme Metal, Pagan Metal, Death Metal und Black Metal ihre Klingen kreuzen und Äxte werfen. Das familiäre Treffen der heidnischen Gemeinde wird seit 2007 abgehalten, damals noch in der Stadthalle Hollfeld in Bayern. Seit 2009 ist die Veranstaltung ein Open Air und gastiert auf dem wunderschönen Waldgelände. Offenes Feuer und damit auch Grillen und Einweggrills sind aufgrund der Lage nicht gestattet. Für 109,00 € bekommt man aktuell noch ein Ticket fürs Wolfzeit Festival, welches von der Initiative Neu Start Kultur unterstützt wird.

Das Top-Quartett hört auf die unheiligen Namen Watain, Finntroll, Thyrfing und Belphegor. Watain zelebrieren rohen Black Metal, der alle Festungen bis in die Grundmauern erschüttert. Finntroll und Thyrfing bedienen die dunkle Pagan Metal Schiene und dringen nur zu gerne in pechschwarze Gefilde. Belphegor mit Helmut am Mikrofon nehmen grundsätzlich keine Gefangenen und sorgen lieber für eine schweißtreibende wie blutige Show. Kult und live immer eine Macht sind die sympathischen Griechen von Rotting Christ. Aus Polen werden Batushka zermürbenden Black Metal in Stellung bringen, während Black Messiah die trockenen Kehlen mit viel Met und Gerstensaft füllen werden. Nicht zu verachten sind Kanonenfieber, Horn, Minas Morgul oder Finsterforst. Das ist nicht alles, alle weiteren Bands findet ihr oben auf der Seite oder natürlich auf der Homepage des Veranstalters. Die Running Order fürs Wolfzeit Festival wird in den nächsten Tagen noch bekannt geben.