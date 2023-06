Billy Talent: veröffentlichen „Live At Festhalle Frankfurt” am 16.06.2023

„Home away from home“ – wenn man Billy Talent fragen würde, auf welches Land diese Formulierung zutrifft, würden sie mit ziemlicher Sicherheit sagen: Deutschland. Neben Kanada hat die Band hierzulande ihre treueste Fangemeinde, und so überrascht es kaum, dass ihr erstes Livealbum seit 15 Jahren (666) hierzulande entstanden ist. Das ausverkaufte Konzert in der Festhalle Frankfurt im November vergangenen Jahres wird am 16. Juni 2023 als Live At Festhalle Frankfurt digital und als Doppel-CD erscheinen, eine Vinyl-Version ist für Ende September in Planung und kann schon jetzt vorbestellt werden.

Das neue Livealbum – produziert von Billy Talents Ian D’sa und abgemischt von Juno-Award-Gewinner Eric Ratz – ist bis unters Dach vollgepackt mit 21 Hits aus der gesamten Karriere der Band. Nach der Veröffentlichung von Live At Festhalle Frankfurt werden Billy Talent mehrere Live-Videos von der Show teilen, die in einem kompletten Konzertfilm münden. Der Film, bei dem Dennis Dirksen Regie führte, wird im Herbst seine Premiere feiern.

Aktuell sind Billy Talent erneut in unseren Breiten unterwegs und werden am 16./17. Juni bei den Festivals Hurricane/Southside auftreten. Nach dem europäischen Abschnitt der Tour folgen eine Reihe von Festival- und Headliner-Dates im heimischen Kanada, bevor die Band im Herbst das erste Mal seit sieben Jahren wieder eine Reihe von Festival- und Headliner-Shows in den USA spielt. Eine komplette Übersicht aller internationalen Termine gibt es unter billytalent.com.

Billy Talent sind eine der erfolgreichsten kanadischen Bands. Insgesamt haben sie international fast 3 Millionen Alben verkauft, davon allein über 1,3 Millionen in Deutschland. Die Musik der Band wurde weltweit fast 2 Milliarden Mal gestreamt, dazu kommen zahlreiche Auszeichnungen wie 7 Juno Awards in Kanada (bei 23 Nominierungen, darunter dreimal für das Album Afraid Of Heights – Group Of The Year, Rock Album Of The Year und Ian D’Sa als Producer Of The Year). Das letzte Album Crisis Of Faith von Billy Talent erschien Anfang letzten Jahres und bescherte Billy Talent das insgesamt vierte #1-Album in den deutschen Charts (und nach Dead Silence (2012) und Afraid Of Heights (2016) zugleich die dritte #1-Platzierung in Folge). 2018 wurde der Band von der Canadian Music Week der Legends Of Live Special Achievement Award verliehen.

Live At Festhalle Frankfurt Tracklist:

1. Devil In A Midnight Mass (Live)

2. This Suffering (Live)

3. I Beg To Differ (This Will Get Better) (Live)

4. Afraid Of Heights (Live)

5. Perfect World (Live)

6. Hanging Out With All The Wrong People (Live)

7. Try Honestly (Live)

8. Pins And Needles (Live)

9. Rusted From The Rain (Live)

10. Saint Veronika (Live)

11. The Wolf (Live)

12. Diamond On A Landmine (Live)

13. End Of Me (Live)

14. Surrender (Live)

15. Forgiveness I (Live)

16. Reckless Paradise (Live)

17. Surprise! Surprise (Live)

18. Fallen Leaves (Live)

19. Devil On My Shoulder (Live)

20. Viking Death March (Live)

21. Red Flag (Live)

https://www.facebook.com/billytalent

https://billytalent.com/