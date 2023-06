Angelus Apatrida: veröffentlichen „28 Months Later: A Post-Apocalyptic Metal Documentary“

Spaniens führende Thrash-Metal-Band Angelus Apatrida tourt derzeit wieder einmal durch Nordamerika, hat sich aber mit der großartigen Nachricht zurückgemeldet, dass sie die Aufnahmen für ihr kommendes, achtes Studioalbum mit dem Titel Aftermath abgeschlossen haben, das im Oktober über Century Media Records weltweit veröffentlicht wird.

Es knüpft an das selbstbetitelte Album Angelus Apatrida (/ˈan-je-lus – a-ˈpa-tri-da/) aus dem Jahr 2021 an, das in Spanien auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts landete und auch in Deutschland auf Platz 49 und in der Schweiz auf Platz 41 die ersten Charteintritte der Band überhaupt markierte. Aftermath wurde erneut von der Band selbst produziert, wobei die Aufnahmen von Juanan López bei Baboon Records in Albacete, Spanien, durchgeführt wurden und anschließend von Zeuss (Rob Zombie, Overkill, Hatebreed, Municipal Waste, Shadows Fall) bei Planet-Z in Wilbraham, MA, USA, gemischt und gemastert wurden.

Angelus Apatrida meldeten sich mit folgendem Kommentar über die kommende Veröffentlichung, die gleichzeitig das härteste, eingängigste und vielseitigste Werk der Band sein wird: “We did it again! We knew Angelus Apatrida was a hard nut and something very difficult to overcome but I can affirm that our new album has all the best songs we’ve ever created, mixing every single essence of what we are. There is speed, aggressive riffs, crazy growls, high vocals, insane solos, incredibly fast and deep drums, clean guitars, amazing guest appearances and even a ballad… yes, another ballad! This album is what METAL means to us! Can’t wait you to check this new music, you’ll love it!“

Das Artwork wurde erneut von Gyula Havancsák (Annihilator, Destruction, Stratovarius) entworfen. Das Album wird eine interessante Besetzung von Gastauftritten enthalten, die im Laufe der kommenden Wochen bekannt gegeben werden sowie weitere Details zu Aftermath, also aufgepasst!

In der Zwischenzeit haben Angelus Apatrida zum Start der Kampagne für Aftermath eine interessante Dokumentation unter der Regie von Mike Casey mit dem Titel 28 Months Later: A Post-Apocalyptic Metal Documentary abgedreht. Die Dokumentation befasst sich mit dem Zeitraum zwischen der Vorbereitung des letzten Albums, seiner Veröffentlichung und der Zeit der Pandemie sowie dem Weg zu dieser nächsten Veröffentlichung. Unbedingt anschauen!

Gitarrist/Vocalist Guillermo Izquierdo über die Dokumentation: “When we confirmed the last shows of the Indoctrinate World Tour I came to Mike with the idea of doing something bigger than all the works we were doing during the last months: To tell in first person how the situation went from a global pandemic disaster to a global music success, all around the making and release of Angelus Apatrida. Our first documentary is made with a lot of respect and love for our jobs and music itself, and it’s a way to say a big THANK YOU to every single person in the world who one way or another helped us to survive these chaotic times and stay stronger than ever.”

Als einer der intensivsten Live-Acts in der Thrash-Szene sind Angelus Apatrida derzeit auf dem nordamerikanischen Kontinent unterwegs, wo sie unter anderem auf dem legendären, wiederbelebten Milwaukee Metalfest auftraten und ihre ersten Shows in Kanada spielten. Als nächstes werden Angelus Apatrida im Sommer auf mehreren renommierten europäischen Festivals auftreten, bevor weitere Tourneen als Support für das kommende Studioalbum angekündigt werden…

Angelus Apatrida – Summer Of Justice Tour 2023

09.06. Zamora (Spain) – Z! Live Festival

11.06. Leeuwarden (The Netherlands) – Into The Grave

13.06. Gdańsk (Poland) – Drizzly Grizzly

14.06. Poznań (Poland) – Pod Minoga

16.06. Copenhagen (Denmark) – Copenhell

24.06. Abadiño (Spain) – Koba Live

07.07. Burgos (Spain) – Zurbarán Rock

08.07. Barcelona (Spain) – Barcelona Rocks

15.07. Jódar (Spain) – Estaka Rock

05.08. Corral Calatrava (Spain) – Choorock Fest

09.08. Jaromer (Czech Republic) – Brutal Assault

10.08. Schlotheim (Germany) – Party.San Open Air

11.08. Villena (Spain) – Leyendas del Rock

12.08. Kortrijk (Belgium) – Alcatraz Festival

17.08. Carhaix (France) – Motocultor Festival

18.08. A Coruña (Spain) – TBA

26.08. Morata de Tajuña (Spain) – Tajuña Rock

01.09. S. C. de Tenerife (Spain) – Apocalipsis Events

02.09. Algarrobo (Spain) – Algarroba Rock

23.09. Pola Laviana (Spain) – Karma Metal Fest

And many more shows to be announced soon…

Stay tuned, es wird bald mehr Neuigkeiten zu Angelus Apatrida und Aftermath geben …

Angelus Apatrida Line-Up:

David G. Álvarez – Lead & Rhythm Guitars

Víctor Valera – Drums

Guillermo Izquierdo – Vocals & Lead/Rhythm Guitars

José J. Izquierdo – Bass Guitar

