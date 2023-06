Kaiser Franz: richtet mit dem Musikvideo zur zweiten Single „Federleicht“ aus dem kommenden Album „Alles Auf Anfang“ eine emotionsgeladene Warnung an alle Egonauten

Mit seiner unverfälschten Deutschrock Single Alles Auf Anfang aus dem gleichnamigen Album gewährte Kaiser Franz vor einigen Wochen einen ersten tiefen Einblick in sein Innerstes. Nun erschien mit Federleicht die zweite Single-Veröffentlichung des deutschen Singer-Songwriters, der für seine ehrlichen Texte, die oft von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen handeln, bekannt ist. Federleicht ist als Warnung an diejenigen gerichtet, die nur an ihr eigenes Ego denken und andere verletzen, und setzt sich sofort mit seinem fesselnden Refrain im Gehörgang fest. Die melancholische Rockballade ist die perfekte Einstimmung auf das kommende blaublütige Albumdebüt Alles Auf Anfang, das am 11.08.2023 über Dr. Music Records erscheint und auf dem sich der rockende Monarch gewohnt einprägsam und zynisch präsentiert und sich den aktuellen gesellschaftlichen Widrigkeiten auf seine ureigene, eben majestätische Art stellt. Der Longplayer setzt dem ganzen bisherigen Schaffen noch einmal die Krone auf, da seine Majestät hier die Höhen und Tiefen der letzten Jahre gekonnt verarbeitet und einen klaren Neuanfang setzt. Musikalisch findet man von Deutschrock über Blues Rock bis hin zu Indie und Alternative Rock Elementen eine Vielzahl von Einflüssen aus verschiedenen Musikgenres in den Songs, die dem temperamentvollen Entertainer seinen unverwechselbaren Charme verleihen. Produziert und aufgenommen von Langzeitkumpel und Hofadjutant Sebastian Niehoff alias ‘Sebel’ (u. a. Alligatoah, Stoppok, Max Buskohl) in dessen König-Ludwig Studio und von Robin Schmidt im 24-96 Mastering Studio (u. a. Die Ärzte, Beatsteaks, Kraftclub) veredelt, liefert der Ruhrpottbarde mit seinem kaiserlichen Album einen rockigen Ausblick auf das, was diesem Land mit der feierlichen Veröffentlichungszeremonie für ein Aufschwung bevorsteht. Ganz in diesem Sinne legt Kaiser Franz jetzt mit Federleicht nach und spricht im Musikvideo, das erneut in Zusammenarbeit mit der Urbanfilm GmbH (u. a. Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Melanie Thornton) in der Dortmunder Schauburg produziert wurde, Klartext. Lässig posierend zeigt sich der Rockpoet im Kinosaal, wie er ein innig tanzendes Paar in Augenschein nimmt und dabei seine Botschaft über den Egonauten emotionsgeladen verkündet:

Weitere Infos zum Künstler und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: