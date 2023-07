Kaiser Franz: präsentiert mit seiner neuen Rockballade „Sommer“ eine lyrische Liebeserklärung an den solidarischen Zusammenhalt

Am 27.07.2023 veröffentlichte Kaiser Franz seine dritte Single Sommer aus dem in zwei Wochen über Dr. Music Records erscheinenden blaublütigen Albumdebüt Alles Auf Anfang. Die nachdenklich stimmende Rockballade ist eine lyrische Liebeserklärung an den zwischenmenschlichen Zusammenhalt, bei der Herkunft, Sprache oder Religion keine Rolle spielen. Mit royaler Lässigkeit betont der rockende Monarch somit die Bedeutung von Solidarität und Gemeinschaft und zeigt somit eine andere Facette seines neuen abwechslungsreichen Albums, das am 11.08.2023 das Licht der Welt erblickt. Mit dem Longplayer präsentiert sich Kaiser Franz gewohnt einprägsam und zynisch und stellt sich den aktuellen gesellschaftlichen Widrigkeiten auf seine ureigene, eben majestätische Art. Alles Auf Anfang setzt dem ganzen bisherigen Schaffen noch einmal die Krone auf, da seine Majestät hier die Höhen und Tiefen der letzten Jahre gekonnt verarbeitet und einen klaren Neuanfang setzt. Musikalisch findet man von Deutschrock über Blues Rock bis hin zu Indie und Alternative Rock Elementen eine Vielzahl von Einflüssen aus verschiedenen Musikgenres in den Songs, die dem temperamentvollen Entertainer seinen unverwechselbaren Charme verleihen. Produziert und aufgenommen von Langzeitkumpel und Hofadjutant Sebastian Niehoff alias ‘Sebel’ (u. a. Alligatoah, Stoppok, Max Buskohl) in dessen König-Ludwig Studio und von Robin Schmidt im 24-96 Mastering Studio (u. a. Die Ärzte, Beatsteaks, Kraftclub) veredelt, liefert der Ruhrpottbarde mit seinem kaiserlichen Album einen rockigen Ausblick auf das, was diesem Land mit der feierlichen Veröffentlichungszeremonie für ein Aufschwung bevorsteht. Doch bevor der feierliche Akt zum Debütalbum beginnt, legt euch jetzt erstmal auf die Wiese in den Park oder geht an den nächsten Strand und genießt die berührende neue Single Sommer samt dem dazugehörigen Lyric-Video:

Kaiser Franz’ neue Single Sommer ist, genauso wie die scharfzüngige erste Auskopplung zum Titeltrack des Albums Alles Auf Anfang sowie dem Song Federleicht, bei allen bekannten digitalen Plattformen erhältlich.

Kaiser Franz mischt mit seinem kraftvollen Alternative Deutschrock die deutsche Musiklandschaft bei folgenden feierlich zelebrierten Hofbällen auf:

19.08.2023 DE-Herten, TBA

26.08.2023 DE-Herne, Drubbelken

06.10.2023 DE-Detmold, Kaiserkeller

14.10.2023 DE-Haan, Rockin’ Rooster Club

21.10.2023 DE-Verne, Scheunen Rock

11.11.2023 DE-Bonn, Kult41

18.11.2023 DE-Essen, Don’t Panic

16.12.2023 DE-Recklinghausen, Backyard Club