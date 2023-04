Kaiser Franz: hat die erste Single zum Titeltrack des Alternative Rock Albums „Alles Auf Anfang“ veröffentlicht

Die Krone gerichtet und mit Blick nach vorn gewährt Kaiser Franz mit der ersten Single zum Titeltrack des Alternative Rock Albums Alles Auf Anfang einen tiefen Einblick in sein Innerstes.

Auf royale Art sorgt der für seine ehrlichen Texte, die oft von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen handeln, bekannte deutsche Singer-Songwriter Kaiser Franz mit seiner heutigen unverfälschten Deutschrock Single-Veröffentlichung Alles Auf Anfang für klare Verhältnisse. Beim Titelsong des am 11.08.2023 über Dr. Music Records erscheinenden blaublütigen Albumdebüts gewährt der Sänger einen tiefen Einblick in sein Innerstes, was insbesondere auch das von UrbanFilm (u. a. Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Melanie Thornton) produzierte Musikvideo eindrucksvoll verdeutlicht. »Alles auf null« ist die Devise des Tracks, der entstand, als die Pandemie schlagartig das gesamte Leben auf Stillstand setzte und beschreibt den emotionalen Zustand zwischen Angst und Wahnsinn sowohl auf physischer als auch psychischer Ebene. Aufstehen, die Krone richten und den Blick nach vorn, dies war für Kaiser Franz die Herausforderung, mit dieser Situation umzugehen. Der Song macht richtig Bock auf den Longplayer, auf dem sich der rockende Monarch gewohnt einprägsam und zynisch präsentiert und sich den aktuellen gesellschaftlichen Widrigkeiten auf seine ureigene, eben majestätische Art stellt. Alles Auf Anfang setzt dem ganzen bisherigen Schaffen noch einmal die Krone auf, da seine Majestät hier die Höhen und Tiefen der letzten Jahre gekonnt verarbeitet und einen klaren Neuanfang setzt. Musikalisch findet man von Deutschrock über Blues Rock bis hin zu Indie und Alternative Rock Elementen eine Vielzahl von Einflüssen aus verschiedenen Musikgenres in den Songs, die dem temperamentvollen Entertainer seinen unverwechselbaren Charme verleihen. Produziert und aufgenommen von Langzeitkumpel und Hofadjutant Sebastian Niehoff alias ‘Sebel’ (u. a. Alligatoah, Stoppok, Max Buskohl) in dessen König-Ludwig Studio und von Robin Schmidt im 24-96 Mastering Studio (u. a. Die Ärzte, Beatsteaks, Kraftclub) veredelt, liefert der Ruhrpottbarde mit seinem kaiserlichen Album einen rockigen Ausblick auf das, was diesem Land mit der feierlichen Veröffentlichungszeremonie für ein Aufschwung bevorsteht. Erlebt den charmanten, raubeinigen Rock Poeten Kaiser Franz jetzt in Hochform und lasst euch von der kraftvollen Energie des Musikvideos zur ersten Single Alles Auf Anfang mitreißen und begeistern:

Nach einigen Bandprojekten reifte mit der Zeit der Wunsch, mit Stimme, Stift, Papier und Rock Attitüde einen eigenen, den royalen Weg zu bestreiten, und so begann der bis dahin bürgerliche Franz Ahl, sich 2014 die Krone aufzusetzen und fortan als Kaiser Franz samt Hofkapelle die deutsche Musiklandschaft aufzumischen. 2015 erschien die erste von Claus Grabke (u. a. The Picturebooks, Thumb, The Heartbreak Motel) produzierte Single Träume aus Papier. Ein Jahr später gewann er den Rio Reiser Songpreis und sicherte sich auch Airplay beim WDR sowie regelmäßige Storys in der Presse. 2018 folgte die Debüt-EP Volle Krönung über Woodhouse Records, die in Zusammenarbeit mit Produzent Siggi Bemm (u. a. Peter Maffay, Udo Lindenberg, Joachim Witt, Mike Zero) veröffentlicht wurde. Nach der darauffolgenden COVID-19-Pandemie beschloss das leidenschaftliche Raubein mit wildem Herzen neue Horizonte zu erschließen, worauf die Single Hurra Hurra als musikalisch scharfes Mundwerk zur prekären Lage folgte. Letztendlich geht es nun nach einigen Höhen und Tiefen mit Alles Auf Anfang endlich in die Vollen. Insgesamt bietet das Album eine vielfältige Mischung aus rockigen Klängen und bewegenden Texten, die zum Nachdenken anregen. Gerade deshalb sollten nicht nur Fans von Selig, Echt oder Jennifer Rostock Kaiser Franz im Auge behalten. Alles Auf Anfang ist ein bemerkenswertes Debütalbum mit einer ungeschminkt authentischen Sichtweise auf das Leben in all seinen Facetten, das definitiv Lust auf mehr macht und mit gutem, ehrlichen und handgemachten Alternative Rock mit deutscher Poesie für Herz und Hirn begeistert.

Kaiser Franz mischt mit seinem kraftvollen Alternative Deutschrock die deutsche Musiklandschaft bei folgenden feierlich zelebrierten Hofbällen auf:

29.04.2023 DE-Hamminkeln, KuBa – Kulturbahnhof Niederrhein

01.05.2023 DE-Hemer, Rock im Mai

19.05.2023 DE-Essen, Holy Craft Süd (Akustik-Duo)

03.06.2023 DE-Herne, Affenhack Studios

17.06.2023 DE-Marl, SoRo-Festival

24.06.2023 DE-Dorsten, Maschinenhalle Fürst Leopold Extraschicht

14.10.2023 DE-Haan, Rockin’ Rooster Club

21.10.2023 DE-Verne, Scheunen Rock

11.11.2023 DE-Bonn, Kult41

18.11.2023 DE-Essen, Don’t Panic

16.12.2023 DE-Recklinghausen, Backyard Club