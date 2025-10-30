AK – Komm Ins Licht!

Artist: AK

Herkunft: Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland

Album: Komm Ins Licht!

Spiellänge: 39:43 Minuten

Genre: Hardrock, Deutschrock

Release: 26.09.2025

Label: Record Jet/Eigenvertrieb

Link: https://ak-hartrock.bandcamp.com/

Bandmitglieder:

Gesang/Gitarre – Kim Thomsen

Gitarre – Ole Holm

Bass – Stefan Ikkert

Schlagzeug – Stephan Suckow

Tracklist:

Wir Sind Hier Hand Drauf Das Muss Man Machen Worte Kurzer Prozess Held Für Sie Profi Ich Brauch Das Nicht Anfang Steh Auf!

Nach 2017 und 2020 veröffentlichen die Kieler AK, das steht seemännisch für „Äußerste Kraft“, mit fünf Jahren kreativer Pause ihr drittes Album.

Beeinflusst durch AC/DC, kombinieren AK coole Riffs mit scharfzüngigen Texten. Auf dem Album sind alle Songs deutschsprachig und kommen mit klarem, hartem Sound und Spielfreude aus dem Lautsprecher. Schon Radio Bob! als Deutschlands größtes Rockradio wählte das Quartett im November 2019 mit dem Song Jetzt Und Hier zum „Frischling des Monats“!

Nun also rein mit der in kleiner Auflage für den eigenen Vertrieb gepressten CD. Der breiten Öffentlichkeit steht das Objekt der Begierde, wie die anderen beiden Alben auch, auf allen bekannten Streamingdiensten zur Verfügung. Auf dem mit Volldampf fahrenden Dampfer würde es heißen: „Befehl an den Maschinenraum: Rein mit den Kohlen!“. Das Album startet mit dem Song Wir Sind Hier. Einem Ersthörer der Band fällt sofort die markante Stimme von Sänger und Gitarrist Kim Thomsen auf. Rau und schmutzig wie der Rock ’n‘ Roll der Band kommt er dominierend aus der Box. Ole Holms Gitarrenspiel erinnert stark an Angus Young und steht dem Vorbild in nichts nach. Der Song ist eine gute Eingewöhnung auf die folgenden zehn Songs, denn es geht von der ersten Sekunde zur Sache. Die musikalische Ausrichtung auf den Rock ’n‘ Roll gen Australien lässt sich spätestens beim zweiten Track Hand Drauf! nicht mehr leugnen. Auf Platz drei des Albums steht mein absoluter Lieblingssong der Band, der mir aus der Seele spricht. Das Muss Man Machen kenne ich schon von Liveauftritten der Band, bei denen der Song schon öfter gespielt wurde. Apropos Texte: Die Texte der neuen Songs sind sowohl gesellschaftskritisch (Das Muss Man Machen, Worte und Steh Auf!) als auch schonungslos persönlich (Anfang, Für Sie und Kurzer Prozess) geworden. In beiden Fällen werden „Reaktionen ausgelöst durch Angst, Ignoranz und Flucht in radikale Haltungen – Maximen wie Verantwortungsbewusstsein, Besonnenheit und das Überwinden herkömmlicher Verhaltensweisen entgegengesetzt.„, so Kim Thomsen.

Das Tempo der Songs zieht sich unnachlässig durch das gesamte Album. Balladen und ruhige Songs gibt es nicht. Die Tracks wurden in der ersten Hälfte des Jahres im eigenen Studio von Schlagzeuger Stephan Suckow aufgenommen. Der Mix und das Mastering wurden dann Dennis Koehne aus Schwerte überlassen. Seine Referenzliste liest sich wie das „Who is Who“ der Metalszene. Sodom, Lacuna Coil, Caliban und Orden Ogan sind nur die Spitze des Schaffens.

Stream und Download über alle gängigen Plattformen hatte ich schon angesprochen. Um eine der wenigen CDs zu bekommen, nehmt einfach Kontakt mit der Band über Bandcamp, Social Media (Facebook, Instagram) oder bei Konzerten auf.