Hollow Peak: unterzeichnen bei Massacre Records und kündigen ihr Debütalbum „Obsidian Cult“ an

Die norwegischen Melodic Metal-Newcomer Hollow Peak haben offiziell einen weltweiten Plattenvertrag mit Massacre Records unterzeichnet und werden ihr Debütalbum Obsidian Cult am 5. Dezember 2025 als Digipak-CD, limitierte Vinyl-LP und digital veröffentlichen.

Um die Ankündigung zu feiern, hat die Band ihre brandneue Single und das dazugehörige Video Attack veröffentlicht – eine energiegeladene und herausfordernde Hymne über das Überleben und die Rückeroberung der Kontrolle in turbulenten Zeiten. Seht euch das Video hier an:

Attack hier streamen: https://save-it.cc/massacre/attack

Durch kampf-inspirierte Bilder und filmische Klanglandschaften fängt Attack Resilienz, Mut und die Entschlossenheit ein, aus der Zerstörung aufzusteigen. Mit kraftvollen Gitarren, donnernden Drums und den eindrucksvollen Vocals von Ragnhild Westgaard setzt der Track den Ton für ein Album, das Intensität mit emotionaler Tiefe verbindet.

Obsidian Cult – Trackliste:

1. From Ashes Rises A Crown

2. Euphoria

3. Labyrinth

4. Unseen

5. Ray Of Light

6. Liberation

7. Attack

8. Obsidian Cult

9. Celest

10. Town

Produziert von Ragnhild Westgaard und Marius Karlsen und gemischt sowie gemastert von Corey Bergeron, stellt Obsidian Cult eine mutige Weiterentwicklung im Vergleich zur selbst veröffentlichten EP der Band aus 2023 dar. Das Album präsentiert einen schwereren, dunkleren und ausgefeilteren Sound – der Atmosphäre, Melodie und Stärke in gleichem Maße balanciert.

Das Konzept des Albums erforscht Entfremdung im digitalen Zeitalter, innere Kämpfe und persönliche Erneuerung. Vom nachdenklichen Opener From Ashes Rises A Crown bis zum eindringlichen Titeltrack Obsidian Cult entfaltet sich jeder Song als Teil einer größeren Reise zwischen Chaos und Klarheit.

Hollow Peak sind:

Ragnhild Westgaard – Gesang

Marius Karlsen – Schlagzeug

Vegard Frydenlund Ripsrud – Gitarren

Henning Ramseth – Gitarren

Stian Dalslåen – Bass

Hollow Peak online:

Facebook

Instagram