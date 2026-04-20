Bloodstain: veröffentlichen neue Single „Something Sinister“

Am vergangenen Freitag haben Bloodstain ihre neue Single Something Sinister über Threeman Recordings veröffentlicht, das schwedische Label von Entombed-Gitarrist Alex Hellid. Diese Single ist die zweite Veröffentlichung der Band und ein wichtiger Baustein für ihr Debütalbum, das im Herbst erscheinen wird.

Something Sinister ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar: https://orcd.co/tre058s4

Mit Something Sinister definieren Bloodstain ihre musikalische Position weiter. Der Song basiert auf der Kernidentität der Band: einer konsistenten Riffstruktur, einem klaren dynamischen Bogen und einem Sound, der klassische Hard-Rock-Wurzeln mit einer modernen Produktion verbindet, die perfekt auf die heutige Streaming- und Live-Szene zugeschnitten ist.

Was Bloodstain in der wachsenden Welle des zeitgenössischen Hard Rock/Heavy Metal auszeichnet, ist ihre Präzision und ihr tiefes Verständnis für Songwriting-Dramaturgie. Something Sinister ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Band mit Ohrwürmern und Energie arbeitet, um Material zu liefern, das sowohl in Playlists als auch auf großen Bühnen funktioniert – eine Balance, die oft angestrebt, aber selten mit der gleichen Klarheit erreicht wird.

Die Single unterstreicht die musikalische Identität der Band und präsentiert eine Produktion, bei der jedes Element darauf ausgerichtet ist, diese Identität zu stärken: kraftvoll, aber nicht überladen, aggressiv und dennoch zugänglich. Dies macht die Veröffentlichung strategisch wichtig im Vorfeld des Album-Releases im Herbst, da sie die Fähigkeit der Band beweist, einen konsistenten Sound zu liefern und gleichzeitig ihr Profil weiterzuentwickeln.

Bloodstain zeigen eindrucksvoll, wie Thrash Metal im Jahr 2026 klingen sollte: verwurzelt in den Klassikern, aber mit maximaler Energie und Präsenz. Alx Hell fügt hinzu: “I am incredibly proud of what these guys have achieved so far, and being able to follow their development up close is truly amazing. The sky is the limit! Bloodstain is one of the most prominent young hard rock bands right now—Sweden’s next major hard rock export!”

Bloodstain – Live-Termine:

21.06.2026 (FR) Hellfest

02.-04.07.2026 (SE) Alive, Borlänge

06.07.2026 (SE) Time To Rock Festival, Knislinge

10.-11.07.2026 (SP) Zurbarán Rock, Burgos

29.08.2026 (SWE) Månegarm Open Air, Norrtälje

19.09.2026 (NO) Heavy Nights, Kopervik

Weitere Shows werden in Kürze bekanntgegeben.

Mehr Informationen zu Bloodstain findet ihr hier:

Bloodstain online:

https://www.instagram.com/bloodstain.official

https://www.facebook.com/Bloodstainofficials/