Eleine: stellen offizielles Video zu ihrem bislang finstersten Song online

Während die schwedische Dark-Symphonic-Metal-Band Eleine aktuell noch gemeinsam mit Moonspell die nordamerikanischen Clubs heimsucht, präsentiert sie bereits die dritte digitale Single und gleichzeitig einen der, wenn nicht sogar DEN außergewöhnlichsten Song ihres kommenden Albums We Shall Remain, das am 14. Juli 2023 via Atomic Fire Records erscheinen wird. War Das Alles entstand in äußerst dunklen Zeiten und basiert auf einem deutschen Gedicht von Frontfrau Madeleine Liljestam, was den Song zu einem der berührendsten und intimsten Momente der Platte macht.

Die Band erläutert: „Eigentlich wurden diese Zeilen auf Englisch geschrieben, aber irgendwie schien es, als ob sie auf Deutsch mehr Sinn ergeben würden und so wurde War Das Alles geboren. Wenn man sich von der Dunkelheit umgeben fühlt, vermag man sich selbst zu fragen: Ist es das etwa schon gewesen? War es das mit mir? Keine ungewöhnlichen Fragen, wenn man harte Zeiten durchlebt, die schlicht zu schwer für die eigenen Schultern sind.

Bevor die Dinge sich endlich zum Besseren wenden, muss man doch noch einige finstere Stunden durchleben. Ganz egal, ob es um Depressionen, eine knifflige Arbeitsaufgabe oder eine Beziehung geht: Meistens gilt es ein letztes Tal zu durchschreiten, bevor man endlich ans Ziel gelangt.

Mit diesem Track wollen wir klarstellen, dass derartige Gedanken und Gefühle unser Leben immer wieder heimsuchen können, aber trotzdem nicht direkt den Untergang einläuten. Sie sind Teil von etwas Besserem, das uns am Ende des Tunnels erwartet, einem ausgeglicheneren Leben.

Der Song soll euch spüren lassen, dass ihr gut so seid wie ihr seid und dass ihr dort draußen nicht alleine seid. Saugt die außergewöhnliche Atmosphäre auf, die dieser Refrain versprüht – auf dass der kommende Tag mithilfe der gesamte Eleine-Anhängerschaft ein besserer sein möge.“

We Shall Remain wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– CD-Digibook

– CD-Digibook + signierte Fotokarte (limitierte Auflage; exkl. bei EMP & Sound Pollution)

– CD-Jewelcase

– 1LP im Sleeve (orange/weiß)

– digital

We Shall Remain Tracklist:

01. Never Forget

02. Stand By The Flame

03. We Are Legion

04. Promise Of Apocalypse

05. Blood In Their Eyes

06. Vemod

07. Through The Mist

08. Suffering

09. War Das Alles

10. We Shall Remain

We Shall Remain wurde von Gitarrist/Sänger Rikard Ekberg und Leadsängerin Madeleine Liljestam geschrieben und produziert, ehe Thomas „Plec“ Johansson, der den beiden bei den Aufnahmen mit Rat und Tat zur Seite stand, sich im The Panic Room Studio (Skövde, Schweden) um Mix und Mastering der Platte kümmerte. Das feurige Coverartwork des Werks wurde von Nestor Avalos sowie Madeleine Liljestam kreiert.

Eleine live:

American Full Moon – 30 Years Of Moonspell

w/ Moonspell

Präsentiert von Continental Touring, Napalm Records, Atomic Fire Records,

Century Media Records, M theory & Decibel Touring

18.05.2023 US Joliet, IL – The Forge

19.05.2023 US Ft. Wayne, IN – Piere’s

20.05.2023 US Pittsburgh, PA – Preserving Underground

21.05.2023 CA Montréal, QC – Petit Campus

22.05.2023 CA Québec, QC – Source de la Martiniere

23.05.2023 US Boston, MA – Sonia

03.06.2023 SE Stockholm – Evenew Arena (w/ Nightwish & Art Nation) *NEU*

02.08.2023 SI Velenje – MetalDays

11.08.2023 BE Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

Eleine sind:

Madeleine Liljestam – Gesang

Rikard Ekberg – Gitarre, Gesang

Filip Stålberg – Bass

Jesper Sunnhagen – Schlagzeug

