U.D.O.: kündigen „Triple Anniversary Tour 2027“ an

Die deutsche Heavy-Metal-Institution U.D.O. geht Anfang 2027 mit der großen Triple Anniversary Tour 2027 auf Europatournee und feiert dabei gleich drei Meilensteine: den 75. Geburtstag von Udo Dirkschneider, 40 Jahre U.D.O. sowie das kommende 20. Studioalbum, das Anfang 2027 über Reigning Phoenix Music erscheinen soll.

Nach dem erfolgreichen Album Touchdown aus dem Jahr 2023 setzen U.D.O. ihren kompromisslosen Weg fort. Das neue Studioalbum ist bereits in Arbeit, der Titel wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Details und neue Musik sollen in den kommenden Monaten folgen.

Kaum ein Künstler hat den Heavy Metal so nachhaltig geprägt wie Udo Dirkschneider. Seit Jahrzehnten steht er für eine unverwechselbare Stimme und einen eigenständigen Stil, der Generationen von Fans begeistert. Mit bislang 19 Studioalben und dem 20. Werk in Aussicht bleibt U.D.O. eine feste Größe der internationalen Metalszene.

Die von Contra präsentierte Triple Anniversary Tour 2027 führt die Band durch zahlreiche europäische Städte und verspricht eine Setlist voller Klassiker, Fan-Favoriten und neuem Material.

Tickets sind ab sofort exklusiv über Eventim erhältlich sowie ab dem 30.04. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Tourdaten – U.D.O. Triple Anniversary Tour 2027:

09.01.2027 DE-Leipzig, Haus Auensee

10.01.2027 DE-Hamburg, Große Freiheit 36

11.01.2027 DE-Berlin, Huxleys Neue Welt

12.01.2027 DE-Frankfurt, Batschkapp

13.01.2027 DE-Braunschweig, westand

15.01.2027 DE-Oberhausen, Turbinenhalle

16.01.2027 DE-Markneukirchen, Musikhalle

17.01.2027 DE-München, Backstage Werk

18.01.2027 DE-Stuttgart, LKA-Longhorn

19.01.2027 FR-Paris, Bataclan

21.01.2027 CH-Pratteln, Konzertfabrik Z7

23.01.2027 ES-Barcelona, Sala Apolo

24.01.2027 ES-Madrid, Revi Live

25.01.2027 ES-Villava, Sala TOTEM Aretoa

27.01.2027 ES-Sevilla, Sala Custom

28.01.2027 PT-Lissabon, LAV – Lisboa ao Vivo

29.01.2027 PT-Porto, Hard Club

01.02.2027 IT-Mailand, Magazzini Generali

02.02.2027 SI-Ljubljana, Club Cvetličarna

04.02.2027 BG-Sofia, Hristo Botev Hall

05.02.2027 RO-Bukarest, Quantic

07.02.2027 HU-Budapest, Barba Negra

08.02.2027 CZ-Ostrava, Club Garage

09.02.2027 CZ-Brno, Sono Centrum

11.02.2027 PL-Wroclaw, Concert Center A2

12.02.2027 PL-Poznan, B17

13.02.2027 PL-Krakau, Studio Kraków

14.02.2027 PL-Warschau, Progresja

15.02.2027 PL-Gdańsk, Stary Manez

17.02.2027 SE-Göteborg, Pustervik

18.02.2027 NO-Oslo, Vulkan Arena

20.02.2027 FI-Tampere, Tavara-asema