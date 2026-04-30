U.D.O.: kündigen „Triple Anniversary Tour 2027“ an

Die deutsche Heavy-Metal-Institution U.D.O. geht Anfang 2027 mit der großen Triple Anniversary Tour 2027 auf Europatournee und feiert dabei gleich drei Meilensteine: den 75. Geburtstag von Udo Dirkschneider, 40 Jahre U.D.O. sowie das kommende 20. Studioalbum, das Anfang 2027 über Reigning Phoenix Music erscheinen soll.
Nach dem erfolgreichen Album Touchdown aus dem Jahr 2023 setzen U.D.O. ihren kompromisslosen Weg fort. Das neue Studioalbum ist bereits in Arbeit, der Titel wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Weitere Details und neue Musik sollen in den kommenden Monaten folgen.
Kaum ein Künstler hat den Heavy Metal so nachhaltig geprägt wie Udo Dirkschneider. Seit Jahrzehnten steht er für eine unverwechselbare Stimme und einen eigenständigen Stil, der Generationen von Fans begeistert. Mit bislang 19 Studioalben und dem 20. Werk in Aussicht bleibt U.D.O. eine feste Größe der internationalen Metalszene.
Die von Contra präsentierte Triple Anniversary Tour 2027 führt die Band durch zahlreiche europäische Städte und verspricht eine Setlist voller Klassiker, Fan-Favoriten und neuem Material.
Tickets sind ab sofort exklusiv über Eventim erhältlich sowie ab dem 30.04. an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Tourdaten – U.D.O. Triple Anniversary Tour 2027:
09.01.2027 DE-Leipzig, Haus Auensee
10.01.2027 DE-Hamburg, Große Freiheit 36
11.01.2027 DE-Berlin, Huxleys Neue Welt
12.01.2027 DE-Frankfurt, Batschkapp
13.01.2027 DE-Braunschweig, westand
15.01.2027 DE-Oberhausen, Turbinenhalle
16.01.2027 DE-Markneukirchen, Musikhalle
17.01.2027 DE-München, Backstage Werk
18.01.2027 DE-Stuttgart, LKA-Longhorn
19.01.2027 FR-Paris, Bataclan
21.01.2027 CH-Pratteln, Konzertfabrik Z7
23.01.2027 ES-Barcelona, Sala Apolo
24.01.2027 ES-Madrid, Revi Live
25.01.2027 ES-Villava, Sala TOTEM Aretoa
27.01.2027 ES-Sevilla, Sala Custom
28.01.2027 PT-Lissabon, LAV – Lisboa ao Vivo
29.01.2027 PT-Porto, Hard Club
01.02.2027 IT-Mailand, Magazzini Generali
02.02.2027 SI-Ljubljana, Club Cvetličarna
04.02.2027 BG-Sofia, Hristo Botev Hall
05.02.2027 RO-Bukarest, Quantic
07.02.2027 HU-Budapest, Barba Negra
08.02.2027 CZ-Ostrava, Club Garage
09.02.2027 CZ-Brno, Sono Centrum
11.02.2027 PL-Wroclaw, Concert Center A2
12.02.2027 PL-Poznan, B17
13.02.2027 PL-Krakau, Studio Kraków
14.02.2027 PL-Warschau, Progresja
15.02.2027 PL-Gdańsk, Stary Manez
17.02.2027 SE-Göteborg, Pustervik
18.02.2027 NO-Oslo, Vulkan Arena
20.02.2027 FI-Tampere, Tavara-asema