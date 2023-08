Helgrindur: „Helgrindur“ erscheint am 20.10.2023

Das langerwartete neue Album Pagan/Black/Death Metaller Helgrindur schickt sich an, die Tore Hels zu durchqueren und das Licht der Welt zu erblicken! Am 20. Oktober erscheint das selbst betitelte Zweitlingswerk via MDD. Darauf wird es zehn Songs geben, die sich inhaltlich um Märchen, Mythen, Legenden und auch eigene Geschichten drehen. Eingebettet in eine packende Atmosphäre mit einem großartigen Gespür für Melodien werden die Solinger keine Wünsche für Fans des Genres offenlassen. Einen ersten Blick aufs Coverartwork, welches symbolisch den Torwächter, der die verdammten Seelen durch das Reich der Hel geleitet und die Kreatur der Finsternis im Schach hält, zeigt, findet ihr oben. Eine erste musikalische Kostprobe gibt’s schon bald!