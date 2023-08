Peacecorefest am 09.09.2023 im SO36 in Berlin

Am 09.09.2023 wird es im SO36 in Berlin ein großartiges Metalevent geben, bei dem Fans gemeinsam über Ethnie, Religion, Nationalität und/oder Geschlecht hinweg willkommen sind. Hier ist kein Platz für Ressentiments oder Feindseligkeiten. Die Künstler:innen wollen zeigen, dass die Metalfans mehr verbindet, als sie trennt!

Folgende Bands werden die Fans in Wallung bringen:

Confess (Iran/Norwegen): Das Fachmagazin Metal Hammer UK lobte ihr neues Studioalbum Revenge At All Costs im letzten Jahr als „eines der besten Metal-Alben 2022“. Bandgründer Nikan Khosravi und Arash Ilkhani flohen 2015 vor den Revolutionsgarden. Heute leben sie mit politischem Asyl in Norwegen. Ihre Arbeit haben sie nie aufgegeben und nehmen an Festivals in ganz Europa teil.

Matricide (Israel): Eine vielseitige Band, die von verschiedenen Elementen des Heavy-Metal-Genres beeinflusst wird – sie vereint die Geschwindigkeit und Aggression des Death Metal, die Attitüde und Ästhetik des Hardcore und den kraftvollen Groove und die epischen Melodien des Nu-Metal.

Dark Phantom (Irak): Ihr Thrash Metal liefert mit dem Gesang zudem auch Death Metal-Elemente. Die Band singt über das Leben im Irak und schlechte Politik, Korruption und über begangene Massaker im Namen der Religion. Live[1]Auftritte sind untersagt. Zwei Cousins, Murad und Sarmad Mohammed, gründeten diese aus Turkmenen, Kurden und Arabern bestehende multiethnische Band 2007 auf einem College in Kerkuk (N-Irak).

Unverkalt (Athen, Berlin): Roh, vielseitig im Gesang und beeinflusst von Post-Metal, Doom und Alternative-Szenen, pendeln die Musiker zwischen Berlin und Athen. Die Band wurde 2017 von Gitarrist Themis Ioannou und Sängerin Dimitra Kalavrezou in Athen (Griechenland) gegründet.

Dalai Cellai (Athen, Griechenland/Mongolei): Eine international tätige Cellistin mit klassischer und Jazz-Ausbildung. Sie spielt neben Metal-Projekten unter anderem auch für HBO– und Netflix-Produktionen.

Burden Of Grief (Deutschland): Die Pioniere des melodischen Death Metals treten nach 19 Jahren wieder in Berlin auf und bringen im November ihr achtes Album heraus. Sie sind bekannt für ihre stets zuverlässigen und kraftvollen Auftritte.

Inhuman Depravity (Türkei): Die 2010 in Istanbul gegründete Brutal-Death-Metal-Band mit Frontfrau Lucy Ferra erhielt für ihr aktuelles Album, das am 09.09.22 erschien, international durchgehend hohe Anerkennung.

Für die Aftershowparty hält sich Thenia AF bereit. Die DJane aus Griechenland lebt heute in Berlin und wird neben dem Sage Club und Cassiopeia auch oft international gebucht.

Das Festival ist Non-Profit orientiert. Initiator ist Serkan Deniz (48), Studienrat, Autor und vor allem Idealist. Dass seine Gene vom Metal infiziert sind, konnte er bereits als Mitinitiator und Organisator des Turkish Metal Battle – Berlin 2013 zeigen.

Freunde des guten metallischen Musikgeschmackes, lasst euch dieses besondere Event nicht entgehen und setzt mit eurer Teilnahme ein Zeichen für Versöhnung, Frieden und Freundschaft.

Seid schnell, bevor es an der Abendkasse heißt: Sold out! Wir von Time For Metal werden in Kürze zwei Karten für das Festival verlosen. Haltet euch bereit und macht mit!