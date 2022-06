Heimburger Metalnacht Festival 2022 am 05.08. und 06.08.2022 in Heimburg (Vorbericht)

Eventname: HMN Festival 2022

Bands: Convictive, Deliver The Galaxy, Grabak, Helgrindur, Kilminister, Mysterica, Nameless Death, Powerhead, Strydegor, Thormesis, Wolfchant, Wolves Den

Ort: Metalnacht Platz Heimburg, 38889 Heimburg, (Google Maps)

Datum: 05.08. – 06.08.2022

Kosten: 75 € (Wochenendticket + Camping), 70 € (Wochenendticket + Parken), 30 € (Tagesticket 05.08.22 + Parken), 50 € (Tagesticket 06.08.22 + Parken) … + weitere Optionen

Die Tickets könnt ihr HIER erwerben.

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Black Metal, Pagan Metal, Death Metal

Links: Homepage | Veranstaltung auf Facebook

Im ruhigen Harzland ist es schön. Am Fuße des Blankenburger Regensteins und der Sandsteinhöhlen, aus nördlicher Richtung hat man das Tor zum Harz (Halberstadt) bereits passiert, ist ganz in der Nähe zu Wernigerode und seinem Märchenschloss und an den Hängen zum Brocken, man kann fast die Ilsefälle rauschen hören. Idylle, es ist schön hier und oft ruhig und man kann durchatmen. Und plötzlich wird es laut in Heimburg und der Harzboden beginnt zu Beben. Am 05.08. und 06.08.2022 steht das HMN Festival 2022 (Heimburger Metal Nacht Festival) an und man kann jetzt schon die Vorfreude spüren, die die Macher und die Fans versprühen. In bester Lage werden euch einige Bands des Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Black Metal, Pagan Metal & Death Metal richtig etwas auf die Ohren und auf den Nacken geben. Campen am Auto/Wohnwagen ist vor Ort möglich.

Freut euch auf dröhnende Livemusik unserer handverlesenen Bands von Heavy bis Death Metal! Rock Hard!