Toto: auf Dogz Of Oz Tour 2022

Die Mitglieder von Toto feiern eine Leistung, die nur wenige Bands in der modernen Ära erreicht haben. Die kumulativen Streams des Repertoires des Ensembles übersteigen jetzt 3 Milliarden Plays. Davon entfallen allein 2,3 Milliarden auf die Veröffentlichungen von Sony über Spotify.

Von Februar bis Anfang Mai tourten Toto mit Journey vor ausverkauftem Haus durch die USA. Seit dem 11. Juli ist die Band auf ihrer erste Europatournee seit drei Jahren. Tourstart in Deutschland war am 14. Juli auf dem Kunst!rasen in Bonn, gefolgt von Auftritten in Halle/Saale (16.07.), Ulm (17.07.), Tüssling (20.07.), Hamburg (27.07.) und Schwetzingen (28.07.).

Zu Steve Lukather und Joseph Williams gesellen sich Bassist John Pierce (Huey Lewis And The News), Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight (Ghost-Note, Gründungsmitglied Snarky Puppy, Snoop Dogg), Keyboarder/Backing Vocals Steve Maggiora (), Robert Jon & The WreckKeyboarder Dominique „Xavier“ Taplin (Prince, Ghost-Note) und Multiinstrumentalist/Sänger Warren Ham (Ringo Starr). Diese Besetzung ist die fünfzehnte Inkarnation von Toto, wenn man bedenkt, welche Bandmitglieder oder Sidemen hinzugekommen oder ausgestiegen sind. Das Ensemble ist auf der jüngsten Veröffentlichung With A Little Help From My Friends (The Players Club / Mascot Label Group) zu hören.

Toto – Dogz Of Oz Tour 2022

14.07.2022 Bonn / Kunst!Rasen

16.07.2022 Halle (Saale) / Peißnitzinsel

17.07.2022 Ulm / Münsterplatz

20.07.2022 Tüssling / Schlosspark

27.07.2022 Hamburg / Stadtpark

28.07.2022 Schwetzingen / Schlossgarten

