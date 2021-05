Toto: veröffentlichen 2. Single/ Video zu „You Are The Flower“ aus dem kommenden Album ‘With A Little Help From My Friends’

Toto und The Players Club / Mascot Label Group kündigen die weltweite Veröffentlichung von With A Little Help From My Friends für den 25. Juni 2021 an. Die Aufzeichnung fängt eine besondere Nacht vom 21.11.2020 ein, als Steve Lukather, Joseph Williams und David Paich mit dem neuen Toto Line-Up für ein globales Streaming Event in Los Angeles auftraten. Zu Lukather, Williams und Paich gesellten sich für dieses nächste Kapitel ihrer unauslöschlichen Geschichte die neuen Bandmitglieder Bassist John Pierce (Huey Lewis And The News), Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight (Ghost-Note / Snarky Puppy) und Keyboarder / Background-Sänger Steve Maggiora (Robert Jon & The Wreck), der Keyboarder Dominique „Xavier“ Taplin (Prince, Ghost-Note) und der Multi-Instrumentalist und Sänger Warren Ham (Ringo Starr). Dies markiert die fünfzehnte Inkarnation von Toto, unter Berücksichtigung der Bandmitglieder oder Sidemen, die hinzukamen oder ausschieden.

Mit You Are The Flower ist nun der 2. Track vorab veröffentlicht, zu sehen und hören:

Dazu gibt es folgenden Kommentar von Joe: „Among some of the deeper cuts is one of my all-time favorite songs, You Are The Flower by the original – Bobby Kimball. Being a massive fan (and a good friend), I dedicate the performance to him.“

Weiter aktuell… 1. Single/ Video Till The End: https://youtu.be/vB7qFkhwaY8

Ab sofort kann man unter folgendem Link vorbestellen: https://smarturl.it/TOTO-MLG.

Neben der LP Version sind auch eine CD/DVD oder CD/Blu-ray Version erhältlich.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: