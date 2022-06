Chaosbay: veröffentlichen neue Single/Video „2 Billion“

Wenn es so etwas wie einen Hit in der Welt des Metal überhaupt gibt, dann enthält die neue Chaosbay Single 2 Billion alle Zutaten, die es dafür braucht. Sie erfüllt alle Kriterien der Zauberformel, ohne sich in einem vorgefertigten Muster zu verlieren. Ein druckvoller Einstieg mit donnernden Riffs, eine Strophe, die die Spannung stetig steigert – und schließlich ein Refrain mit schier magnetischer Kraft, dem man schon beim ersten Hören verfällt.

Die Progressive Metalcore Band aus Berlin vereint einmal mehr ihre umfassenden Talente zu einem großen Ganzen: Ihr hochprofessionelles, handwerkliches Können, komplexe und wütende Metal-Sounds zu entfesseln, verschmilzt mit Hooklines, die so stark sind, dass so mancher Pop Song dagegen verblasst.

Die Band kommentiert:

„2 Billion ist schnörkellos. Es ist einer dieser Songs, die dich als Songwriter einfach tragen und ohne, dass du weißt, was passiert, ist der Track fertig und perfekt. Es ist interessant, wie es uns bisher immer am meisten gefordert hat, Songs zu schreiben, die einfach geradeaus das sagen, was sie im Kern ausmacht. Da wir eine Prog-Band sind, war es tatsächlich immer die größte Challenge, wie wir unsere ganzen wilden Visionen immer in einer ‘normalen Songlänge‘ unterbringen können. Aber dieser Song war anders, hier haben uns das Riff und die Hook einfach sofort gesagt, wo es langgeht. Am Ende des Schreibprozesses war allen klar, diese Nummer wird die sein, auf die wir uns am meisten freuen sie endlich live zu spielen. Wir können es kaum erwarten.“

Chaosbay haben vor kurzem ihr neues Album 2222 für den 29. Juli angekündigt. Die übergreifende Handlung ist eine Zeitreise in eine mögliche Zukunft in 200 Jahren, in der die Menschheit viele der heutigen Probleme überwunden hat. Anstatt ein dystopisches Bild zu zeichnen, geht es darum, wie viel Potenzial noch in der Menschheit steckt. 2 Billion geht jedoch davon aus, dass die Weltbevölkerung zwangsläufig auf zwei Milliarden Menschen schrumpfen muss, wenn wir der Klimakrise und der Zerstörung unseres Planeten ein Ende setzen wollen. Wie genau die Reduktion dieser Zahl an Erdenbürgern erfolgen soll, bleibt unausgesprochen, aber der hoffnungsvolle Grundtenor dieses Songs lässt vermuten, dass sich Hauptsongwriter Jan Listing dieser Problematik annimmt und auch der Verantwortung seiner Generation bewusst ist.

Texter Jan Listing zum Thema der neuen Single:

„2 Billion ist eine von mehreren Stationen des Zeitreisenden, der als Protagonist in diesem Album beschrieben wird. In der Zukunft wird klar werden, dass sich die Natur über kurz oder lang das zurückholen muss was sie braucht, um uns Menschen als Spezies noch länger beherbergen zu können. Ich träume davon, das Leben auf der Erde nicht nur als ein ‘sich-gegenseitig-ausnutzen‘ zu sehen, sondern als Symbiose, die uns ermöglicht, ein friedliches Miteinander nicht nur mit anderen Menschen, sondern auch mit der Natur zu leben.“

