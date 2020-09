Helgrindur: „Die Windmühle“-Videopremiere um 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Band

Am 5. September spielten die Solinger Pagan Metaller Helgrindur gemeinsam mit den Viking Death Metallern Skelfir und den Symphonic Extreme Metallern Forge in der restlos ausverkauften Met-Bar in Lenzburg, Schweiz. Die Jungs waren extrem froh, in dieser schwierigen Zeit noch einmal auf die Bühne zu kommen und von daher wurde geballert, was das Zeug hergab. Unter anderem präsentierten die Solinger unter dem Arbeitstitel Die Windmühle einen brandneuen Song, den ihr euch ab heute Abend geben könnt. Die Windmühle live aus der Met-Bar in Lenzburg feiert um 18:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Band Premiere.

Kommentar der Band zum Auftritt in der Schweiz: Dass wir in dieser schwierigen Zeit noch mal auf der Bühne stehen würden… In der Schweiz gibt es, dank nur sehr geringer Infektionszahlen, weniger Beschränkungen als bei uns. So konnten wir vor ausverkauftem Haus noch mal spüren, was uns die letzten Monate gefehlt hat: Livemusik! Tobende Menge! Schweiß und Gegröle! Unser Leben: Die Musik! Vielen Dank an die @metbar_lenzburg, die diesen Abend möglich gemacht hat und natürlich allen, die den Weg hierhin gefunden haben, @forge_ch und unseren Schlachtenbrüder von @skelfir_official!

Bereits gestern präsentierten die Jungs das Video zu Gotenzug live aus der Met-Bar, welches ihr euch hier noch einmal anschauen könnt.