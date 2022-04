Gladenfold: zweite Single & Musikvideo veröffentlicht

Die finnischen Melodeath/Power Metaller Gladenfold werden am 29. April ihr neues Studioalbum Nemesis via Reaper Entertainment veröffentlichen. Jetzt veröffentlicht die Band die zweite Single und ein Musikvideo mit dem Titel Chiara’s Blessing, das die musikalische Vielfalt des kommenden Albums unterstreicht.

„Chiara’s Blessing ist eine reichhaltige Mischung aus emotionalen und melancholischen Klanglandschaften, gemischt mit purer Wut und Kraft. Obwohl der Song wechselnde Stimmungen und nuancenreiche Arrangements aufweist, hat er einen geradlinigen Drive, der den Hörer bei der Stange hält. Der Titel und die Inspiration für den Song stammen von einer Reise nach Italien, in die Region Puglia, wo der Song unter dem Nachthimmel geschrieben wurde, während man die Wellen der Adria an die Küste schlagen hörte. Und nur ein oder zwei Wochen später lieferte Esko sein Gesangsdemo mit dem vom Songtitel inspirierten Text ab. Es kommt selten vor, dass sich die Dinge auf Anhieb fügen. Dieser Song ist eine Ausnahme.“

Nemesis Tracklist:

1. Carnival Of The Hunter

2. Chiara’s Blessing

3. Stone Of Storms

4. Nemesis

5. Saraste

6. Solitude’s Bane

7. Revelations

8. Tapestry Of Creation

9. Broken

10. Gloria Eternal

11. Where Mountains Mourn

