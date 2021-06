Gladenfold: neue Single und Video „Starborn“ veröffentlicht

Die finnischen Melodic-Death/Power-Metaller Gladenfold melden sich zurück und veröffentlichen ihre neue digitale Single Starborn via Reaper Entertainment welche nun auf jeder gängigen Plattform erhältlich und hörbar ist. Zu dem Song wurde zudem ein offizielles Video veröffentlicht, welches Bilder aus dem aktuellen Studioaufenthalt enthält und zudem erste Aufnahmen des neuen Bandmitglieds Ville Vesa.

Das offizielle Video zu Starborn feierte gestern auf YouTube premeire und gibts hier zu sehen:

Drummer Lauri Itälä sagt:

“Starborn repräsentiert wirklich die Power-Metal-Seite von Gladenfold in ihrer reinsten Form. Es ist vielleicht einer unserer eingängigsten Songs bis heute, aber auch ganz anders als die anderen Songs, die wir für das nächste Album vorbereiten. Doch auch wenn der Song es nicht auf das Album schaffen wird, hatten wir das Gefühl, dass er einfach zu verdammt gut ist, um ausgelassen zu werden oder unbemerkt zu bleiben. So wurde es klar, dass wir diesen Song als eigenständige Single veröffentlichen sollten. Während das nächste Album noch in Arbeit ist, haben wir hier ein wahres Power Metal-Juwel für Euch, das Ihr genießen können.”

Zusätzlich zur neuen Single, ist aus dem quintett ein sextett geworden da der langjährige Live Bassists Ville Vesa seinen festen Platz in der Band eingenommen hat. Seine kraftvollen und dennoch ausgefeilten Basslines sind auf Starborn zu hören.

Bassist Ville Vesa fügt hinzu:

„Nachdem ich die letzten Jahre als Live-Bassist gearbeitet habe, fühlt es sich gut an, die Beziehung zu Gladenfold zu formalisieren. Es war wirklich inspirierend, mit den Jungs an unserem neuen Album zu arbeiten und ich freue mich wirklich darauf, das Album für alle herauszubringen. Starborn ist ein echter Knaller. Es ist ein Song, der stark genug ist, um für sich alleine zu stehen. Das Musikvideo zeigt auch, was Polarnächte und nächtelose Nächte mit der mentalen Gesundheit anstellen.„

Zur Zeit nehmen Gladenfold ihr neues Studioalbum auf, welches 2022 via Reaper Entertainment veröffentlicht wird.