9mm Headshot: haben Single und Video „Don Juan“ veröffentlicht

9mm Headshot veröffentlichen mit Don Juan die neue Single vom kommenden Studioalbum Sex, Bier Und Assi Rock, welches am 03.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Ein Song über Klischees. Ein Song über Männer. Ein Song mit Humor.

Stärke, Muskeln, Erfolg, Lederoutfit oder gewisse Körperteile? Wie ist ein Mann definiert? Mit mehr oder weniger Augenzwinkern kommt ein kontroverses Thema auf den Tisch. Man muss aber auch nicht immer diskutieren und alles zu bierernst nehmen. Ihr würdet euch wundern, wie Klischees entstehen und wie nahe diese manchmal an der Realität sind…

Das alles in explosiver Kombination mit einem unfassbar harmonietragenden Metal-Song, der dir die Männerschuhe auszieht. Hoch lebe Don Juan!

