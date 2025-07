9mm Headshot: kündigen „Sex, Bier Und Assi Rock“ für den 03.10.2025 an

9mm Headshot veröffentlichen Sex, Bier Und Assi Rock, das erste Studioalbum nach zehn Jahren, am 03.10. bei Metalville (EDEL).

Der Name ist Programm! Denn „Sex, Drugs and Rock n Roll“ war gestern!

Aber nicht nur das! Mit neuem Sound, frischem Wind und der gewaltigen 9mm Boller-Maschine geht es in eine neue Ära. Zehn Jahre nach der Veröffentlichung der Platte Nitro Killers, damals noch unter der Flagge von Rock Rotten, kommt nun das neue Schmuckstück in die Öffentlichkeit. Das erste Album mit der Metalröhre des neuen Sängers Dougie bietet allerhand Abwechslung. Es vereint den Assi-Rock der alten Stunde mit dem frischen Modern-Metal aktueller Tage.

Zwei Jahre wächst die Band in der teils neuen Besetzung jetzt schon zusammen und präsentiert nach viel Engagement das neue Album.

Von Schnell bis Schneller, von Ohrwurm bis Stadion-Rock und natürlich von Partysongs bis hin zu kritischen Texten, thematisieren die vier Typen in Lederkluft ihr Leben, ihre Erfahrungen und ihre Leidenschaft.

Stilistisch vereinen 9mm den Metal mit Deutschrock und landet irgendwo bei Motörhead und Manowar mit deutschen Texten.

Die Band wurde im Jahr 2006 von Rock-Ikone Rock Rotten unter dem Namen Rock Rotten’s 9mm Assi Rock ’n‘ Roll gegründet und wurde in den Folgejahren zu einer wahnsinnigen Erfolgsgeschichte, bis Rock Rotten sich letztendlich zur Ruhe gesetzt hat und die Band an seinen langjährigen Freund und Lead-Gitarristen übergeben hat.

Das Jahr 2024 läutete eine neue Ära für 9mm ein. Neben langjährigen Mitgliedern wie Tobi (Gitarre) und Markus (Drums), die den Assi-Rock in früheren Tagen schon auf Festivals in ganz Europa, u. A. Wacken, Rockharz, Alpen Flair etc. gebracht haben, ist nun auch Johnny (ehemals Die Bonkers) am Bass und ganz neu am Gesang der neue Frontmann Dougie.

Mit der neuen Stimme und einer dezenten Namensänderung in 9mm Headshot bringen die vier Musiker nun wieder frischen Wind in die Band und die ganze Bandgemeinde mit über 100 Fanclubs.

9mm Headshot schreiben also Geschichte: Die ersten Songs mit der neuen Hauptstimme sind bereits 2024 als Singles veröffentlicht und nun kommt das ganze Album.

Sex, Bier Und Assi Rock Tracklist:

1. Vier Assis Trumpfen Auf

2. Don Juan

3. Der Abend War Es Wert

4. Zeig Dein Arschloch

5. Internetrambo

6. Bier Und Wein

7. Spritztour

8. Weiterdreh’n

9. Drauf Sein

10. Kobra Kai

11. Jozin Z Bazin

9mm Headshot Line-Up:

Tobi Vintage (Lead guitar since 2013)

Markus von Arnold (Drums since 2016)

Johnny (Bass guitar since 2022)

Dougie (Lead vocals & guitar since 2023)