Alcatraz Open Air 2025: bereit für das ultimative Metal-Ereignis

Alcatraz ist mehr als ein Festival – es ist ein einzigartiges Zusammentreffen von Metal-Fans in einer Umgebung, die Atmosphäre, Freiheit und pure Musikfreude ausstrahlt. Das kompakte Gelände, die kurzen Wartezeiten und die gute Erreichbarkeit sorgen für ein entspanntes und unvergessliches Wochenende. Der Studio Brussel Festival Cup für das beste Festival des Jahres 2024 war eine wohlverdiente Anerkennung für die Leidenschaft, die in diese Veranstaltung gesteckt wurde. Kommt und entdeckt diesen Sommer selbst das beste Festival Belgiens.

Macht euch bereit für ein akustisches Feuerwerk mit 118 Bands auf vier Bühnen, darunter 23 belgische Acts und ein beeindruckendes internationales Line-Op. Tägliche Headliner wie Machine Head, Extreme und Kreator werden Sie ebenso begeistern wie Dimmu Borgir, Mastodon, Emperor, Ministry, Obituary und viele mehr. Entdeckt versteckte Perlen und trefft eure Lieblingskünstler bei exklusiven Autogrammstunden!

Alcatraz Festival 2024: Nach einer erfolgreichen Expansion im Jahr 2024 kehrt El Presidio zurück – größer und besser als je zuvor! Freut euch auf geräumige Terrassen, eine zusätzliche Bar und das jetzt noch stabilere ikonische Gewächshaus. Tanzt zu einem beeindruckenden DJ-Line-up mit 14 DJs, schwingt von den Kronleuchtern und feiert in Belgien’s wildester Rockbar – erwartet epische Momente und puren Spaß. Im Alcatraz ist immer etwas los! Von der imposanten Prison Stage und dem rauen Swamp bis hin zu Feueratmern, Stelzenläufern, Mad Max-Buggys und Überraschungs-Mini-Shows – es ist ein Fest für Augen und Ohren. In diesem Jahr feiern wir zwei Rock-Star-Hochzeiten – wie einzigartig ist das? Und als Weltpremiere veranstaltet Alcatraz den Mega-Metal-Adult Coloring Contest. Ihr müsst dabei sein, um es zu sehen.

Unsere Fans sind das Herz von Alcatraz! Jedes Jahr kehren mehr Metalheads in wilden Outfits zurück und schaffen eine Atmosphäre wie keine andere. Das engagierte Alcatraz-Team arbeitet hart daran, dass sich jeder wie zu Hause fühlt. Keine Insassen, kein Alcatraz – wir schaffen die Magie gemeinsam! Unsere gemeinsamen Werte sind in R.A.G.E zusammengefasst. Verpasst keinen Beat! Die aktualisierte Alcatraz-App hilft euch, euren Zeitplan zu planen, gibt euch Echtzeit-Updates und hält euch mit Fotos und sozialen Medien informiert. Unverzichtbar für ein reibungsloses Festivalwochenende. Übernehmt die Kontrolle über euer Festivalerlebnis: Passt euer Line-Up an, erhaltet sofortige Benachrichtigungen und navigiert mühelos mit der beeindruckenden 3D-Karte im echten Alcatraz-Stil. Dies ist ein Gefängnis, aus dem ihr nicht entkommen wollt.

Hungrig? Alcatraz bietet eine große Auswahl an Food Trucks und Ständen, jetzt mit mehr veganen Optionen und einer neuen Süßigkeiten-Ecke. Das Menü wurde erneut erweitert und bietet noch mehr köstliche Auswahlmöglichkeiten. Neu in diesem Jahr: eine breitere Auswahl an Cocktails, Mocktails, Jack Daniel’s & Coke und mehr. Klare Preise und Zutaten bedeuten, dass für jeden etwas dabei ist. Esst, trinkt und bleibt das ganze Wochenende über energiegeladen! Alle Infos in der App. Gönnt euch das ultimative Erlebnis mit einem Alcatraz VIP-Ticket! Genießt exklusiven Zugang, Plätze in der ersten Reihe, großartiges Essen, Chill-Zonen, Tapas, Schließfächer und mehr. Separate Parkplätze und Shuttles sorgen für eine stressfreie Ankunft. Kein Wunder, dass die VIP-Tickets in diesem Jahr noch schneller ausverkauft waren. Neu in dieser Ausgabe: ein komplett überarbeitetes Setup mit täglichen Specials im VIP-Diner und einer Rock ’n Roll-Bar im Rainbow Bar-Stil – Lemmy wäre stolz.

Bleibt direkt neben dem Festivalgelände beim Graveyard Camping, ausgestattet mit Food Trucks, Chill-Zonen, Yoga, Air Guitar Contests und Solar-Ladepunkten. Neu in diesem Jahr: Rock & Metal Karaoke. Startet jeden Morgen mit einem soliden Frühstück und guten Vibes in den Freundeszonen. Wir haben mehr sanitäre Einrichtungen hinzugefügt, um den Komfort zu verbessern und die Wartezeiten zu verkürzen. Mit ganztägiger Musik und Auftritten von De Jartellen und dem Metal-Chor ist die Stimmung unschlagbar – genau wie auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz. Entdeckt die brandneue Merchandise-Zone mit exklusiven Alcatraz-Artikeln, dem neuen Safety Jogger Guard Tower und auffälligem El Hongo-Branding. Sichert euch einzigartige Merchandise-Artikel, hört Live-Radioprogramme und nehmt ein Stück des Festivals mit nach Hause! Neu in diesem Jahr: großartige Flip-Flops, Flaggen, Bandanas… und exklusiven Silberschmuck mit dem ikonischen Alcatraz-Logo – eines der Highlights in diesem Jahr.

Alcatraz setzt sich für Nachhaltigkeit ein: wiederverwendbare Becher, umfangreiche Recyclingmaßnahmen und solarbetriebene Zonen sind nur der Anfang. Helft uns, das Festivalgelände – und den Planeten – sauber zu halten. Übrig gebliebenes Essen vom Camping wird an FoodAct/Welzijn Kortrijk gespendet, und zurückgelassene Campingausrüstung wird an Obdachlosenhilfsdienste in Roeselare gespendet. Die Alcatraz-Gemeinschaft ist der Ort, an dem die tiefsten Freundschaften entstehen. Eine große glückliche Familie von Insassen. Wir organisieren spezielle Aktionen für Einzelgänger – Fans, die alleine kommen und neue Kontakte knüpfen möchten. Großartig für den Planeten, euer Budget und euren Freundeskreis: das Alcatraz Carpool Project. Trefft euch und fahrt gemeinsam nach Kortrijk. Tretet der lebhaften Alcatraz Inmates-Gemeinschaft bei, um alle Updates und Pläne zu erhalten.

Bei Alcatraz kommen über 100 Nationalitäten zusammen, um eine riesige internationale Metal-Familie zu bilden. Spürt die einzigartige Atmosphäre von Einheit und Vielfalt, während Metalheads aus der ganzen Welt zusammenkommen. Vergesst nicht, eure Flagge mitzubringen!

Am Freitag, den 08.08. um 12:00 Uhr im Swamp, wird die Alcatraz Anthem aufgenommen und gefilmt. Sie wird mit Sicherheit der nächste Hit auf Spotify – da sind wir uns sicher.

Verpasst nicht die Chance, Early Bird Tickets für die nächste Ausgabe zu ergattern. Weitere Infos in der App und vor Ort. Tickets: hier

Verpasst nicht das Metal-Event des Jahres!

Mehr Infos:

www.alcatraz.be