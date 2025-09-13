Startseite
9mm Headshot: präsentieren Single und Video „Internetrambo“

9mm Headshot haben Internetrambo veröffentlicht, die neue Single vom kommenden Studioalbum Sex, Bier und Assi Rock, welches am 03.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Internetrambo ist der aggressive Metal-Rock-Anti-Hass-Track, der den Internet-Trollen den Mittelfinger zeigt. Brutal, schnörkellos und voller Wut gegen die Anonymität des Netzes. Wer Hass verbreitet, kriegt von uns die Rechnung – mit voller Wucht!

Weitere Infos zu 9mm Headshot und Sex, Bier und Assi Rock könnt ihr hier nachlesen:

