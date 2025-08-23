The Other: veröffentlichen erste Single & Video „I Give You The Creeps“ vom neuen Album „Alienated“

Achtung, Erdlinge! Europas bekannteste Horror-Punk-Rocker The Other melden sich mit ihrer neuen Single I Give You The Creeps zurück – inklusive Video – und liefern damit den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Alienated, das am 31. Oktober, pünktlich zu Halloween, erscheint.

Fünf Jahre nach ihrem Chart-Album Haunted schlagen The Other damit ein neues Kapitel auf. Die Single zeigt die Band in Hochform: schnelle Punk-Strophen, eine stadiontaugliche Doppel-Hookline und vampirische Texte über ein neues, besseres Leben. „Mit I Give You The Creeps gehen wir bewusst ‘back to the roots’“, erklärt Sänger Rod Usher. „Ihr werdet den Song auf Rock-Radios hören und er wird auf unseren Live-Shows garantiert einschlagen.“

Das dazugehörige Video, verantwortet von Gitarrist J. Ends, transportiert die Mischung aus Retro-Sci-Fi und alptraumhafter Isolation, die auch das Album prägen wird.

Mit neuem Line-up, frischem Blut und geladenen Lasern besinnt sich die Band auf ihre unsterblichen Stärken. Sänger Rod Usher wird dabei unterstützt von J. Ends (Gitarre), Van Tom (Gitarre) und Jag Boone (Drums). Zurück aus dem Grab und wieder am Vier-Saiten-Sarg: Original-Bassist Andy Only. Gemeinsam startet die Crew mit voller Kraft in eine neue Ära.

Fans können The Other live auf folgenden Terminen erleben:

Hell Nights 2025 – präsentiert von EMP, Metal Hammer & Reservix

28.10.2025 – Berlin, Astra

29.10.2025 – Hamburg, Große Freiheit 36

30.10.2025 – Hannover, Faust

31.10.2025 – Köln, Carlswerk

01.11.2025 – Leipzig, Felsenkeller

Weitere Shows 2026:

30.01.2026 – Frankfurt, Nachtleben

31.01.2026 – Saarbrücken, Raum 30