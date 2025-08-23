Nils Patrik Johansson: veröffentlicht neue Single und Video „Stay Behind“

Nils Patrik Johansson veröffentlicht Stay Behind, die zweite Single vom neue Studioalbum War And Peace, welches am 10.10. bei Metalville (EDEL) erscheinen wird.

Der langsame, aber kraftvolle Song erzählt von einer von der Nato aufgebauten Untergrundorganisation in den westeuropäischen Ländern namens Stay Behind, welche bereit war, die Länder im Falle einer Invasion der Sowjetunion zu verteidigen. Stay Behind war für einige Leute auch Teil einer der vielen Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Mord an Olof Palme.

