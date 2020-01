Nils Patrik Johansson: neue Single und Video

Heute erscheint mit The Baseball League die erste Single aus dem kommenden Konzeptalbum von Nils Patrik Johansson The Great Conspiracy.

Mit The Great Conspiracy veröffentlicht Nils Patrik Johansson (Astral Doors / Lion’s Share / ex Civil War) das wohl wichtigste Werk seiner Karriere. Ein Konzeptalbum über den, bis zum heutigen Tag ungelösten, Mord an dem schwedischen Premierminister Olof Palme im Jahr 1986. Auch nach mehr als 33 Jahren bedeutet dieses Ereignis für viele Menschen in Schweden immer noch ein Trauma. Durch sein internationales Engagement für Abrüstung, Völkerverständigung und soziale Gerechtigkeit genießt Olof Palme bis heute weltweit hohes Ansehen. Es gibt Hunderte von Theorien darüber, wer der Täter gewesen sein könnte. War es ein einsamer Verrückter oder doch, wie häufig vermutet, eine lange vorbereitete Verschwörungstat?

Nils Patrik setzt sich mit diesem Fall bereits seit 2016 intensiv auseinander. Unterstützt wird er dabei vom schwedischen Schriftsteller und Gründer des Podcasts Palmemordet Dan Hörning.

Auf The Great Conspiracy geht NPJ den wichtigsten Spuren des Falls nach und entwickelt zudem einen eigenen Lösungsansatz zu den Hintergründen des Attentats.

Musikalisch steht das Album in der Tradition seiner bisherigen Veröffentlichungen als Frontmann bei den Astral Doors, Lion’s Share und Civil War. Klassischer Hard Rock / Heavy Metal mit einem Hauch von Power Metal.

NPJ sagt über das Album:

„I have been interested in the investigation of the Olof Palme assassination since the day it happened, but what really made me decide to make an entire album about it, is the fact that I discovered the weekly podcast Palmemordet three or four years ago. Ever since then I have been reading pretty much everything about the case and I still listen to Palmemordet every week.

I hereby give the word to the founder of Palmemordet, Mr. Dan Hörning.“

Das Veröffentlichungsdatum 28. Februar war zugleich der Tag des Anschlags auf Olof Palme im Jahr 1986.

Line-Up

Nils Patrik Johansson – Vocals

Lars Chriss – Guitars

Andy Loos – Bass

Kay Backlund – Keyboards

Fredrik Johansson – Drums

Tommy Denander – All instruments on the world music part in Prime Evil