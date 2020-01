Bang Your Head!!!: eine NWoBHM-Legende kehrt zurück nach Balingen

Hallo Freunde,

mit Band Nummer 39 stößt heute erneut ein wahrlich legendärer Act zum Bang Your Head!!! Billing 2020 hinzu, dessen ganz großer Klassiker in diesem Jahr ebenfalls Jubiläum feiert.

Und noch einmal der Hinweis: Da sich das Bang Your Head!!!-Billing ebenso der Vollbestückung nähert wie das Bandaufgebot des kommenden Rock Of Ages, naht auch die Preisstufe 2 unseres Ticketvorverkaufs.

Für Seebronn läuft der Countdown bereits, und in einigen Tagen endet die Preisstufe 1. Zögert also nicht mehr allzu lange und ordert Eure Tickets noch rechtzeitig zu Vorzugskonditionen!

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Kaum zu glauben, aber ist tatsächlich schon mehr als vier Jahrzehnte her, seit die Briten Angel Witch – anfangs noch unter dem Namen Lucifer – das Licht der Welt erblickten. Mit ihrem selbstbetitelten Debütalbum erschütterten sie die Szene, denn derart düster, hart und eindringlich klang in den jungen Tagen der NWoBHM niemand sonst weit und breit. Kein Wunder, dass Angel Witch zu einer der wichtigsten Einflussgrößen der späteren Pioniergarde in Sachen, Doom, Thrash und sogar Death Metal wurden. Zu den großen Verehrern der Band zähl(t)en unter anderem Musiker wie Dave Mustaine, Tom G. Warrior, Cronos, Chuck Schuldiner oder Tom Angelripper – und das völlig zurecht.

Die intensiven Songs von Gitarrist und Mastermind Kevin Heybourne, gespickt mit dunkel-okkultem Textgut, suchten und suchen damals wie heute ihresgleichen. In kommerzieller Hinsicht war der Band dennoch wenig Glück beschieden: Andauernde Probleme mit dem Business-Umfeld und ein instabiles Line-Up machten die an sich vielversprechende Karriere zunichte, noch bevor sie richtig begann.

Im Laufe der Jahre kehrten Angel Witch aber immer wieder zurück – in unterschiedlichen Inkarnationen zwar, aber stets mit dem unverwüstlichen Heybourne als festem Nukleus. 2012 erschien mit As Above, So Below endlich auch ein neues Album, das dem Geist des legendären Debüts durch und durch treu blieb. Das gleiche gilt für Angel Of Light, mit dem Angel Witch 2019 ein weiteres Mal eindrucksvoll auf die Bildfläche zurückkehrten. Anlass genug, um 2020, dem Jahr, in dem Angel Witch das 40. Veröffentlichungsjubiläum feiert, auch live wieder für Gänsehaut zu sorgen – unter anderem beim Bang Your Head!!! in Balingen.

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley * Epica

Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons * Primal Fear

Hardcore Superstar * Dragonforce * Benediction * The Iron Maidens

Kissin‘ Dynamite * Tankard * Riot V * Night Demon * Legion Of The Damned

Rage * Anthem * Onslaught * Diamond Head * Angel Witch * Shakra * Leatherwolf

Victory * Praying Mantis * Heathen * Pestilence * Memoriam * Angelus Apatrida

Suicidal Angels * Atlantean Kodex * Solstice * Fifth Angel * Midnight

Skull Fist * Winterstorm * Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Preis von 129.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Uriah Heep * Suzi Quatro

Cinderella’s Tom Keifer * Sweet

Ratt * Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest * Eclipse

John Diva And The Rockets Of Love * Tyketto * The New Roses

Dan Reed Network * Mad Max * Dare

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit zum Preis von 129.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

WICHTIGE HINWEISE:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.