Kev „Skids“ Riddles: ist letzte Woche verstorben

Wie heute bekannt wurde, ist Kevin Riddles, Bassist und Mitbegründer der NWoBHM-Legende Angel Witch, am 04.07.2025 verstorben. Kev „Skids“ Riddles gründete bereits 1977 mit Kevin Heybourne, Dave Dufort (Bruder von Denise, Drummerin bei Girlschool) und Rob Downing die Band Lucifer, aus der später Angel Witch wurde.

1980 veröffentlichten Angel Witch ihr gleichnamiges Debütalbum als Trio mit Kev „Skids“ Riddles am Bass, Kevin Heybourne für Gesang und Gitarre, sowie Dave Hogg am Schlagzeug. Stücke wie Angel Witch, White Witch, Angel Of Death oder Sorcerers verknüpften Judas Priest mit den dunklen Klängen von Black Sabbath. Lyrisch bewegen sich Angel Witch in mythologischen und esoterischen Themen wie Gorgonen, Atlantis, Magie und Hexen.

Angel Witch sind Mitbegründer der NWoBHM und hätten laut Steve Harris (Iron Maiden) mit einem besseren Management den Durchbruch schaffen müssen. Riddles spielte kurzzeitig bei Samson Bass, später war er bei Kev Riddles‘ Baphomet und Tytan aktiv. Mit Kev Riddles‘ Baphomet bearbeitete Riddles sein Angel-Witch-Vermächtnis. Bis zuletzt war Riddles auf den Bühnen unterwegs und stand 2024 mit Tytan und Kev Riddles‘ Baphomet unter anderem auf der Bühne des Hamburger Bambi Galore. R.I.P. Kev „Skids“ Riddles!

Zur Erinnerung der Auftritt von Kev Riddles‘ Baphomet auf dem Keep It True Rising 2022: