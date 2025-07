Enter Shikari: veröffentlichen zwei neue Videos zum kommenden Album „Live At Wembley“

Erst kürzlich haben Enter Shikari das neueste Release ihrer Bootleg Series angekündigt – Bootleg #13, das Album Live At Wembley inklusive zugehörigem Konzertfilm. Beides wird am 11. Juli 2025 via SO Recordings/Ambush Reality erscheinen.

Aufgenommen in der Wembley Arena bei der letzten Show von Enter Shikaris triumphaler UK Arena Tour 2024 zeigt Live At Wembley die bisher größte Headline-Performance der Band. Inzwischen hat die Band zwei neue Videos dieser Show veröffentlicht. Für den Fan-Favorite Satellites begrüßten Enter Shikari als besonderen Gast Sam Ryder auf der Bühne. Diesen hatte die Band noch lange vor seinem Erfolg beim Eurovision Song Contest kennengelernt, als er mit seiner damaligen Band Close Your Eyes gemeinsam mit Enter Shikari auf der Vans Warped Tour 2014 unterwegs war.

Sänger und Produzent Rou Reynolds kommentiert: „It was truly wonderful to have Sam join us onstage for Satellites. He’s an incredible talent and it made the whole evening even more special. We thought we’d release this particular track ahead of the full show as, right now, with the toxic atmosphere that LGBTQ+ people often have to endure, it’s important to be a vocal and visible ally.“

Seht das Live-Video zu Satellites hier:

Zudem veröffentlichte die Band das Live-Video zu Goldfish / The Jester. Seht es euch hier an:

Mehr Informationen zu Enter Shikari, inklusive der Tourdaten für 2025 und dem kommenden Album Live At Wembley, findet ihr hier.

