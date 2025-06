Nils Patrik Johansson: kündigt neues Soloalbum „War And Peace“ für den 10.10. an

Nils Patrik Johansson veröffentlicht sein neues Studioalbum War And Peace am 10.10. bei Metalville.

Das dritte Soloalbum von NPJ ist ein Album für Heavy-Metal-Liebhaber und Geschichtsfanatiker. Jeder Song ist ein Abenteuer für sich und Nils Patriks Bandkollege von Lion’s Share, Lars Chriss, hat einen unglaublichen Job als Produzent und als Gitarrist und Bassist auf dem Album gemacht.

Nils Patrik kommentiert das Album wie folgt: „Ich bin so stolz auf dieses Album und die Tatsache, dass ich endlich meinen Gustav Vasa-Song in die Welt hinausgebracht habe. Meine Fans haben darauf gewartet. Ich bin auch stolz auf Lars für seine großartige Arbeit, auf meinen Sohn Fredrik für sein fantastisches Schlagzeugspiel und auch auf Anuviel für die hochwertigen Keyboard-Arrangements. Auch ein großes Dankeschön an Tommy Denander für seine Bemühungen.“

Der im Schwedischen Borlänge geborene Sänger steht bereits seit über 20 Jahren für herausragende Hard Rock / Metal Alben. Nicht nur mit seinen Soloalben, sondern auch als Frontman von Astral Doors, Lions Share, Civil War und Wuthering Heights begeisterte Nils Patrik Johansson immer wieder auf neue seine Fans auf der ganzen Welt.

War And Peace Tracklist:

1. Himalaya

2. Gustav Vasa

3. Prodigal Son

4. Stay Behind

5. Barbarossa

6. Hungarian Dance

7. The Great Wall Of China

8. Two Shots In Sarajevo

Line-Up:

Nils Patrik Johansson – Vocals

Lars Chriss – Guitars and bass

Saecred Spirit Anuviel – Keyboards

Fredrik Johansson- Drums

Tommy Denander – Trumpet on „Prodigal Son“