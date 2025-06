King Potenaz: veröffentlichen ihr neues Album „Arcane Desert Rituals Vol. 1“ über The Obelisk

Die fuzz-getriebenen Riff-Lieferanten King Potenaz aus Süditalien kehren aus den Dünen zurück mit Arcane Desert Rituals Vol. 1, ihrem bisher ambitioniertesten klanglichen Abenteuer, das jetzt in voller Länge gestreamt werden kann.

Arcane Desert Rituals Vol. 1 wurde am 27. Juni über Majestic Mountain Records veröffentlicht. Es ist eine hypnotische Reise durch die Sandlandschaften von Doom, Stoner und psychedelischem Rock. Vollgepackt mit kolossalen Grooves, mystischen Atmosphären und einer Verehrung für die Verstärker, ist es die Art von Platte, die laut gespielt werden muss, vorzugsweise unter einem blutroten Himmel.

Die Trackliste zu Arcane Desert Rituals Vol. 1 findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Hört euch Arcane Desert Rituals Vol. 1 hier an!

Die Band kommentiert: „We’re finally back with the first cosmic phase of these Arcane Desert Rituals in four movements….so gather your souls around the eternal mystic flame and prepare for an occult journey into the depths of black magic, infinite space, death and rebirth.“

Mit einem Sound, der in der dreckigen Tradition von Electric Wizard, Sleep und Monster Magnet verwurzelt ist, vereint King Potenaz okkulten Doom, Stoner-Fuzz und unheimliche Psychedelia zu einem wirbelnden Klangritual. Rivers Of Death ist der perfekte erste Vorgeschmack auf das, was kommen wird: hypnotisch, verheerend und in jeglicher Hinsicht seltsam.

